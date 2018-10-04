Ekonomi Akıncı İHAya Aselsandan özel radar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akıncı İHA’ya Aselsan’dan özel radar

Çift motorlu Akıncı İnsansız Hava Aracı için Aselsan'ın özel bir radar geliştirmek için çalışma yürüttüğü öğrenildi. Üzerinde çalışılan radarın yaydığı elektronik dalgalar ile aynı anda farklı yönlerin taramasını yapabilirken, yüzlerce hedefi de takip edebildiği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Akıncı İHA
Akıncı İHA

Hem hava-hava hem de hava-yer modlarında kullanılacak radarla ilgili olarak ilk bilgiler Ankara’da düzenlenen Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Sempozyumunda verildi.

2019'da kullanılacak

Radarın ilk aşamada 2019-2020 arasında kullanılacak modeli, mekanik yönlendirmeli olacak; sağa/sola, yukarı-aşağıya hareket edecek sistemin iki yıllık testlerinin ardından 2021’den sonra "aktif elektronik taramalı dizi" (AESA) radarı monte edilecek.

Akıncı İHA

AESA radar anteni hareket etmiyor. Sabit duran sistem saniyede binlerce kez yaydığı elektronik dalgalar ile aynı anda farklı yönleri tarayabiliyor. Bu sadece arazi haritalandırma ve aynı anda yüzlerce hedef takip edilebiliyor.

24 saat havada kalacak

Baykar Makina tarafından tasarlanan ve çift motorlu "Akıncı" havada 24 saat kalabilecek. Hava aracının ilkinin tasarımı, geçen Haziran ayında başlamıştı. Servis irtifası 40 bin feet (yaklaşık 13 bin metre) olarak planlanan Akıncı, toplam 5 ton ağırlığa sahip olacak.

  • 1.5 ton "faydalı yük" kapasitesi ile Akıncı 24 saat havada kalabilecek. Kanat açıklığı 20 metreye kadar çıkacak Akıncı’da uydu haberleşmesi için SAT-COM sistemi yer alacak. Böylelikle aracın menzili çok daha uzatılabilecek.
  • Akıncı İHA

Gövdenin altında ise Aselsan tarafından geliştirilen CATS sistemi, hedefin takip edilmesi ve görüntü alınması amaçlı kullanılacak.

Maksimum kalkış ağırlığı 5 ton olacak Akıncı, 2 adet Roketsan MAM-L, 2 adet 500’er librelik Mk82 (Roketsan TEBER) veya 2 adet Mk82 (TÜBİTAK SAGE KGK kitli) bomba taşıyabilecek. Akıncı gövde içinde 450 kilogramlık faydı yük ile uçabilecek.

Yumurtaya 1 ay stok ömrü biçen provokatörler üzülecek
EKONOMİ
Yumurtaya 1 ay stok ömrü biçen provokatörler üzülecek

14 milyon yıllık balık fosili bulundu

14 milyon yıllık balık fosili bulundu
Şehidimizin kanınıyerde bırakmayacağız

Şehidimizin kanınıyerde bırakmayacağız

Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık vurgusu.
AKINCI'dan kaçış yok

AKINCI'dan kaçış yok

​Aselsan'ın geliştirdiği radar sayesinde inlerinde nefes alsalar İHA'ların haberi olacak.
İşletme belirlendi sıra cezada

İşletme belirlendi sıra cezada

​Tekirdağ'da derenin 'kırmızı' akmasına neden olanlara ceza yağacak.
Suç dosyası kabarık

Suç dosyası kabarık

​Savcı baba, hakim annenin oğlunun işlemediği suç kalmamış.
Daha çok haberyapmamız gerek

Daha çok haberyapmamız gerek

"FETÖ'cü korkusu" ile 80 bin TL'lerini çaldırdılar.
Zorla getirilecek

Zorla getirilecek

Silahlı terör örgütüne üyelikten yargılanıyordu.
Akkuyu'dailk üretim

Akkuyu'dailk üretim

​İlk nükleer enerjinin hedeflenen üretim tarihi belli oldu.

FETÖ okullarınaöğrenci yok

FETÖ okullarınaöğrenci yok

İki kez değiştirmek kurtarmadı, bir ülkede daha batıyorlar.

Emniyet paylaştı

Emniyet paylaştı

Adı Dolf, fotoğrafı 1930'da çekildi.
Kentler markalaşacak mı?

Kentler markalaşacak mı?

​AK Parti Grup Toplantısı'nda altı çizilen detaylar yeni bir yaklaşımı beraberinde getirecek.
Yumurta değil ambalaj yok

Yumurta değil ambalaj yok

​Günlük satılan yumurtaya 1 ay stok ömrü biçen provokatörler üzülecek.
İsrail herkese karşı küstah

İsrail herkese karşı küstah

Merkel, 2 günlüğüne gittiği İsrail ziyaretinin ilk gününde azar yedi.
Mimar Sinan yaptısahibi satıyor

Mimar Sinan yaptısahibi satıyor

​471 yıllık hamamın fiyatı dudak uçuklatıyor.
Bir çizik daha

Bir çizik daha

4 milyon TL ödüllü kırmızı listedeki terörist öldürüldü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.