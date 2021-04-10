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Ekonomi AKINCI PT-3 orta irtifa testini başarıyla tamamladı
SAVUNMA SANAYİ

AKINCI PT-3 orta irtifa testini başarıyla tamamladı

Türkiye'nin havadaki yeni gücü, milli Taarruzi İnsansız Hava Aracı "AKINCI PT-3" bir testi daha geçti. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, paylaştığı video ile AKINCI PT-3’ün orta irtifa testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Haber Merkezi İHA
AKINCI PT-3 orta irtifa testini başarıyla tamamladı
AKINCI PT-3

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın (TİHA) 3’üncü prototipi PT-3’ün orta irtifa testi başarıyla tamamlandı.

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI PT-3’in orta irtifa testini video mesajla sosyal medya hesabından paylaştı.

Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda AKINCI PT-3" orta irtifa testini başarıyla tamamladığını açıkladı.

Bayraktar, paylaşımında "AKINCI PT-3 bir testi daha başarıyla tamamladı. Hani nasıl desem; Orta irtifada da akıyor. Semalarımızda hür ve özgür" ifadelerine yer verdi.

Akıncı PT-3 bir testi daha başarıyla tamamladı
OYNAT 01:40
Akıncı PT-3 bir testi daha başarıyla tamamladı
T3 Vakfi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla Akıncı PT-3'ün bir testi daha başarıyla geçtiğini duyurdu.


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