AKINCI TİHA’nın seri üretimi başladı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Taarruzi İnsansız Hava Aracı AKINCI’nın seri üretimine başlandığını açıkladı. AKINCI TİHA’nın yakın zamanda teslim edileceğini söyleyen Bayraktar, "İçinde 6 adet yapay zeka bilgisayarı var. Hem gözlüyor hem karar veriyor. İnsan gözünün tespit edemediği kara hedeflerini tespit edebiliyor. İnsanlı savaş uçaklarının yükünü azaltacak nitelikte. Türk hava gücünün yeni yıldızı olacak" dedi.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye’yi taarruzi insansız hava aracı üretiminde dünyanın 4 ülkesinden biri konumuna getiren, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen AKINCI TİHA’ya ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Yakında teslim edilecek"
Akıncı’nın seri imalata geçtiğini ve yakın zamanda teslim edileceğini belirten Bayraktar, "İçinde 6 adet yapay zeka bilgisayarı var. Hem gözlüyor hem karar veriyor. İnsan gözünün tespit edemediği kara hedeflerini tespit edebiliyor. İnsanlı savaş uçaklarının yükünü azaltacak nitelikte. Türk hava gücünün yeni yıldızı olacak" dedi.