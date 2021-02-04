Ekonomi AKINCI TİHAnın seri üretimi başladı
SAVUNMA SANAYİ

AKINCI TİHA’nın seri üretimi başladı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Taarruzi İnsansız Hava Aracı AKINCI’nın seri üretimine başlandığını açıkladı. AKINCI TİHA’nın yakın zamanda teslim edileceğini söyleyen Bayraktar, "İçinde 6 adet yapay zeka bilgisayarı var. Hem gözlüyor hem karar veriyor. İnsan gözünün tespit edemediği kara hedeflerini tespit edebiliyor. İnsanlı savaş uçaklarının yükünü azaltacak nitelikte. Türk hava gücünün yeni yıldızı olacak" dedi.

Haber Merkezi Diğer
AKINCI TİHA
AKINCI TİHA

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye’yi taarruzi insansız hava aracı üretiminde dünyanın 4 ülkesinden biri konumuna getiren, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen AKINCI TİHA’ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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"Yakında teslim edilecek"

Akıncı’nın seri imalata geçtiğini ve yakın zamanda teslim edileceğini belirten Bayraktar, "İçinde 6 adet yapay zeka bilgisayarı var. Hem gözlüyor hem karar veriyor. İnsan gözünün tespit edemediği kara hedeflerini tespit edebiliyor. İnsanlı savaş uçaklarının yükünü azaltacak nitelikte. Türk hava gücünün yeni yıldızı olacak" dedi.

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İkinci "AKINCI TİHA" göklerde: Uçuş testini başarıyla tamamladı
BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ikinci prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Yıl sonuna kadar ilk teslimatın gerçekleştirilmesinin planlandığı Bayraktar AKINCI TİHA projesinin üçüncü prototipinin entegrasyon süreci Baykar Milli SİHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi'nde devam ediyor. Üçüncü prototip de entegrasyonun tamamlanmasının ardından test uçuşlarını icra etmek üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'na gönderilecek.

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