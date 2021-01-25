Ekonomi Akkuyu güvenle yükseliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akkuyu güvenle yükseliyor

Akkuyu güvenle yükseliyor

Türkiye’nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu’da çalışmalar tüm hızla devam ediyor. Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı Sergei Butskikh maliyetlerin yüzde 40’ının güvenlik sistemlerine harcandığını, bölge sakinlerinin endişelenmemesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı Sergei Butskikh santralin tüm yaşam döngüsü boyunca bölge sakinleri için endişe kaynağı olmayacağına inandıklarını söyledi.
Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı Sergei Butskikh santralin tüm yaşam döngüsü boyunca bölge sakinleri için endişe kaynağı olmayacağına inandıklarını söyledi.

Türkiye’nin ilk nükleer santrali olan ve birinci güç ünitesi Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı olan 2023’de işletmeye alınması planlanan Akkuyu Nükleer Santrali’nde çalışmalar tüm hızla devam ediyor. Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı Sergei Butskikh santralin tüm yaşam döngüsü boyunca bölge sakinleri için endişe kaynağı olmayacağına inandıklarını söyledi. Butskikh, “Örnek vermek gerekirse, modern bir NGS inşaatında maliyetlerin yaklaşık yüzde 40’ı güvenlik sistemlerine ait” dedi.

3 ADET GÜÇ ÜNİTESİ EŞ ZAMANLI İNŞA EDİLİYOR

“Akkuyu NGS, Türkiye Cumhuriyeti’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak” diyen. Butskikh şunları söyledi:

  • “Tüm güç üniteleri işletmeye alındıktan sonra Akkuyu NGS’nin yılda yaklaşık 35 milyar kWh/s üretim yapması planlanıyor. Bu, İstanbul gibi büyük bir şehrin elektrik ihtiyacının yüzde 90’ının karşılanması için yeterli bir miktar. Üç adet güç ünitesi eş zamanlı olarak inşa ediliyor. Birinci ünitenin reaktör binası ve makine bölümünün temel plakaları hazırlandı, koryum tutma ve soğutma aracı projede öngörülen konuma yerleştirildi, reaktör binasının iç muhafaza kabuğunun ikinci katmanının ve kuru reaktör korumasının kurulumu tamamlandı. Pompa istasyonlarının inşaatı yakın gelecekte başlayacak. İkinci güç ünitesinin reaktör ve türbin binalarının temel plakalarının kurulumu tamamlandı, kor tutucu ise yerleştirildi. Üçüncü ünitenin inşaat alanında, reaktör ve türbin binalarının temel plakalarının beton hazırlığı tamamlanıyor, ardından temel güçlendirme ve betonlama çalışmalarına geçeceğiz.”
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