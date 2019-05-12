Akkuyu her alanda destek sağlayacak

Dünya Nükleer Birliği (WNA) Başkanı Agneta Rising Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki hedeflerine ve özellikle yerel ekonominin canlanmasına çok önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Rising, dünyada nükleer enerjiye olan talebin giderek arttığını da kaydetti. Birçok ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele hedefleriyle uyumlu ve sürdürülebilir bir enerji geleceği için nükleer enerjiye ihtiyaç duyduğunu aktaran Rising, bu alandaki yeni reaktör modelleri, teknoloji ve inovasyondaki gelişmelerin de nükleer enerjiye olan talebin artmasında rol oynadığını söyledi.

30 ÜLKEDE İNŞAAT SÜRÜYOR

Yaygın algının aksine sadece Almanya'nın nükleer enerji santrallerini kapatma planı olduğunu ifade eden Rising, “Şu anda 30'dan fazla ülkenin yeni nükleer santraller inşa etme planları var” dedi.

Dünyadaki mevcut nükleer enerji kurulu gücünün 400 gigavat seviyesinde olduğunu dile getiren Rising, "Hedefimiz, 2050'ye kadar dünya genelinde mevcut nükleer kurulu gücüne 1000 gigavat daha ilave kapasite eklemek" bilgisini paylaştı.

TÜRKİYE’NİN DAHA FAZLA SANTRALE İHTİYACI VAR

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'de de işlerin iyice hızlandığını ifade eden Rising, şunları kaydetti: Santralin Türkiye için birçok açıdan faydalı olacağını düşünüyorum. Bu yüzden Türkiye'nin daha fazla nükleer santrale ihtiyacı var ama ilk olarak Akkuyu tamamlanmalı ki, Türkiye buradan edindiği tecrübeyi diğer santrallerde kullanabilsin.”

GÜNDEM KKTC’de de korsan imza