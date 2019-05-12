Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Akkuyu her alanda destek sağlayacak
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akkuyu her alanda destek sağlayacak

Akkuyu NGS’nin birçok farklı alanda Türkiye’ye olumlu katkılar sunacağını söyleyen Dünya Nükleer Birliği (WNA) Başkanı Agneta Rising, dünyada nükleer enerjiye olan talebin giderek arttığını da kaydetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatı
Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatı

Dünya Nükleer Birliği (WNA) Başkanı Agneta Rising Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki hedeflerine ve özellikle yerel ekonominin canlanmasına çok önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Rising, dünyada nükleer enerjiye olan talebin giderek arttığını da kaydetti. Birçok ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele hedefleriyle uyumlu ve sürdürülebilir bir enerji geleceği için nükleer enerjiye ihtiyaç duyduğunu aktaran Rising, bu alandaki yeni reaktör modelleri, teknoloji ve inovasyondaki gelişmelerin de nükleer enerjiye olan talebin artmasında rol oynadığını söyledi.

30 ÜLKEDE İNŞAAT SÜRÜYOR

Yaygın algının aksine sadece Almanya'nın nükleer enerji santrallerini kapatma planı olduğunu ifade eden Rising, “Şu anda 30'dan fazla ülkenin yeni nükleer santraller inşa etme planları var” dedi.

Dünyadaki mevcut nükleer enerji kurulu gücünün 400 gigavat seviyesinde olduğunu dile getiren Rising, "Hedefimiz, 2050'ye kadar dünya genelinde mevcut nükleer kurulu gücüne 1000 gigavat daha ilave kapasite eklemek" bilgisini paylaştı.

TÜRKİYE’NİN DAHA FAZLA SANTRALE İHTİYACI VAR

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'de de işlerin iyice hızlandığını ifade eden Rising, şunları kaydetti: Santralin Türkiye için birçok açıdan faydalı olacağını düşünüyorum. Bu yüzden Türkiye'nin daha fazla nükleer santrale ihtiyacı var ama ilk olarak Akkuyu tamamlanmalı ki, Türkiye buradan edindiği tecrübeyi diğer santrallerde kullanabilsin.”

KKTC’de de korsan imza
GÜNDEM
KKTC’de de korsan imza

Akzirve: Yatırım iştahımız sürüyor
EKONOMİ
Akzirve: Yatırım iştahımız sürüyor
İmamoğlunun imza yüzsüzlüğü

İmamoğlu'nun imza yüzsüzlüğü

​KKTC ziyareti sırasında yeni bir skandala imza attı.
Nefret kusanlara soruşturma

'Nefret kusanlara' soruşturma

İnsanlık dışı paylaşımlarla ilgili savcılık devrede.
F.Bahçe kazandıAkhisar düştü

F.Bahçe kazandı
Akhisar düştü

Süper Lig'e veda eden ilk takım Akhisarspor oldu.
Diagne<br>ipten aldı

Diagne
ipten aldı

​Galatasaray, Rize'de son saniyede kazandı.
Ayağı kırıldı

Ayağı kırıldı

İki takımın oyuncuları gözyaşlarına boğuldu.
Terörle mücadele<br>kadar önemli

Terörle mücadele
kadar önemli

​Bakan Kurum, kentsel dönüşüme dikkati çekti.
Rahat uyu Bedirhan

Rahat uyu Bedirhan

Bedirhan ve annesini şehit eden teröristlerden biri daha yakalandı.
İstanbul'da<br>gök delindi

İstanbul'da
gök delindi

​Sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
CHP, FETÖ ve PKK<br>sloganda birleşti

CHP, FETÖ ve PKK
sloganda birleşti

Bahçeli'den gündeme dair önemli açıklamalar.
30 milyar <br>dolar kayıp

30 milyar
dolar kayıp

​İran Ticaret Bakanı iş dünyasına çağrıda bulundu.
İstanbul'da kritik toplantı

İstanbul'da kritik toplantı

Erdoğan başkanlığında seçim toplantısı yapılıyor.
Ahlaki<br>sorumsuzluk örneği

Ahlaki
sorumsuzluk örneği

​Bakan'dan YSK üyelerinin hedef gösterilmesine tepki.
Boğaz'ın harabesi

Boğaz'ın harabesi

​Galatasaray Adası'nın son hali görüntülendi.
Putin'in<br>'zafer' kazası

Putin'in
'zafer' kazası

​8 gol attığı maçın ardından pistte yere düştü.
Gökdelende<br>asılı kaldılar

Gökdelende
asılı kaldılar

İtfaiye, temizlik işçilerini camları kırarak kurtardı.
Avrupa ülkesinde seçimler iptal

Avrupa ülkesinde seçimler iptal

Usulsüzlük nedeniyle ​seçmenler, 16 Haziran'da tekrar sandık başına gidecek.
Bunlara bakmadan<br>araba almayın

Bunlara bakmadan
araba almayın

En çok arıza yapan araçları sizin için derledik.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.