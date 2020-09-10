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Ekonomi Akkuyu NGSde önemli gelişme İlk güç ünitesinde yer alacak reaktör için son aşamaya geçildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akkuyu NGS’de önemli gelişme: İlk güç ünitesinde yer alacak reaktör için son aşamaya geçildi

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk güç ünitesinde yer alacak reaktörün üretiminde son aşamaya geçildi.

Haber Merkezi DHA
Akkuyu NGS'nin ilk güç ünitesinde yer alacak reaktörün kabı, kapağı ve iç parçalarının kontrol montajına başladı.
Akkuyu NGS'nin ilk güç ünitesinde yer alacak reaktörün kabı, kapağı ve iç parçalarının kontrol montajına başladı.

Rosatom’un mühendislik bölümü olan Atomenergomash AEM-Teknoloji A.Ş. Volgodonsk Şubesi’nde devam eden reaktör üretiminde son aşamaya geçildi. Akkuyu NGS’nin birinci güç ünitesinde yer alacak reaktörün kabı, kapağı ve iç parçalarının kontrol montajı başladı.

Kontrol montajı, reaktör kapağı ve reaktör kabı ile beraber üretilen tüm iç parçaların montajlanabilme özelliğinin kontrol edildiği önemli bir işlem. Özel bir yer altı tezgah kesonunda gerçekleştirilen işlem, reaktörün sahaya ulaştığında tüm iç elemanları ile beraber inşa edilmesi için gereken süreyi önemli ölçüde kısaltıyor.

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Kontrol montajı öncesinde reaktör kazanının içine önce 73 ton ağırlığındaki karotiyer yerleştiriliyor. İşlemler kapsamında ise sırasıyla 38 ton ağırlığındaki bir çekirdek bölme duvarı, 68 ton ağırlığındaki bir koruyucu boru ünitesi ve 90 ton ağırlığındaki bir reaktör kapağının montajı yapılıyor.

DHA
Akkuyu NGS'nin ilk güç ünitesinde yer alacak reaktör için son aşamaya geçildi.n

Montaj sırasında, reaktör kapağının merkezlenmesini sağlamak için uygun kilitleme kamaları da yerleştiriliyor. Bu işlemler sırasında ayrıca, kapak koruma kontrol sistemi nozullarındaki deliklerin, karotiyer destek elemanları ve koruyucu boru ünitesinin flanşları ile hizası da kontrol ediliyor.

Reaktör, içinde aktif bölge ve iç elemanların bulunduğu eliptik tabana sahip dikey silindirik bir kap olma özelliğini taşıyor. Reaktörün üst kısmı, mekanizma sürücüleri ve kontrolleri ve üzerine monte edilmiş reaktörlerin koruması ve ayrıca iç izleme için sensör kablolarının çıkışı için nozullar ile hava geçirmez şekilde kapatılıyor.

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