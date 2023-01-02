Ekonomi Akkuyu NGSnin 1inci Güç Ünitesinde önemli aşama
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akkuyu NGS'nin 1'inci Güç Ünitesi'nde önemli aşama

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Türkiyenin ilki Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 1’inci Güç Ünitesi’nde iç koruma kabuğunun (İKK) kubbesi tasarım konumuna yerleştirilerek koruma döngüsü tamamlandı.

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Haber Merkezi DHA
Akkuyu NGSnin 1inci Güç Ünitesinde önemli aşama
Akkuyu Nükleer Güç Santrali

Yaklaşık 25 bin kişinin çalıştığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) önemli bir aşama daha tamamlandı. Yarım küre şeklinde ve 215 ton ağırlığındaki İKK kubbesi 16 montaj bölümünden oluşuyor. Kubbe ayrıca sprinkler sistemi servis platformları için 46 tonluk bir çelik yapı içeriyor. Kubbeyi yaklaşık 62 metre yüksekliğe kaldırmak için özel olarak 75 ton ağırlığında bir travers tasarlandı ve üretildi. Liebherr LR 13000 vinç tarafından kaldırılan yapının toplam ağırlığı 340 tondu. Kubbenin montaja uygun hale getirilmesi Akkuyu NGS sahasında gerçekleştirildi ve 3,5 ay sürdü. İKK'nin kubbe kısmının betonlanmasının ardından, dış koruma kabuğunun inşaat ve montaj çalışmalarının son aşaması başlayacak.

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Akkuyu NGS sahasındaki inşaat ve montaj çalışmaları, dört güç ünitesi, kıyı hidroteknik yapıları, güç dağıtım sistemi, idari binalar, eğitim merkezi ve NGS fiziksel koruma tesisleri olmak üzere ana ve yardımcı tesislerin tümünde devam ediyor. Akkuyu NGS sahasındaki inşaatın tüm aşamaları bağımsız denetim kuruluşları ve ulusal düzenleme kuruluşu olan Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından da yakından takip ediliyor.

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İÇ KORUMA KABUĞUN KUBBESİNİN KURULUMUNU TAMAMLADIK


Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Anastasia Zoteeva konuya ilişkin şunları söyledi:

  • "2022 zor bir yıl olsa da çok başarılı ve üretken geçti. Planlandığı gibi yılbaşı arifesinde 1’inci Güç Ünitesinin inşasında önemli bir aşama olan iç koruma kabuğun kubbesinin kurulumunu tamamladık. Tüm ekibe; her bir inşaatçıya, her bir denetçiye projeye gösterdikleri azami bağlılıkları, teslim tarihlerine uymaları, yaptıkları yüksek kaliteli işler, evimiz gibi gördüğümüz şantiyemize ve nükleer enerji santralimize kendilerini adadıkları için minnettarım. Hep birlikte önemli bir dönüm noktasından geçiyoruz. Her yıl birbirimize daha çok bağlanıyor, birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Ekibimiz en güçlü ve en üretken ekip! Önümüzdeki yılın en önemli olayı olan Akkuyu NGS sahasına taze nükleer yakıtın teslim edilmesine yaklaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü kuruluş yıldönümü için 1’inci Ünitenin tamamlanmasından önce dış koruma kabuğu ve diğer kabul işlerini gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

Akkuyu'da kullanılacak nükleer yakıt Mayıs 2023'te Türkiye'ye gelecek
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Zoteeva, Rusyanın Soçi kentinde düzenlenen 12. Uluslararası Nükleer Enerji Fuarı Atomexpo 2022de, Akkuyu NGSde inşaat çalışmalarının programa uygun şekilde devam ettiğini söyledi.
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Santralde birinci reaktördeki çalışmaların yanı sıra diğer reaktörlerde de inşaatın eş zamanlı sürdüğünü belirten Zoteeva, Gelecek yılı sabırsızlıkla bekliyorum. 2023te tüm inşaat çalışmalarını tamamlamış olup, birinci güç ünitesinde taze yakıtın ülkeye getirilmesi aşamasına gelmiş olacağız diye konuştu.
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Zoteeva, nükleer yakıtın imalatı ve Türkiyeye getirilmesi için önemli aşamalardan geçmesi gerektiğini vurgulayarak, Son 4 yıl içinde bu konuda şirket ve düzenleyici kurumlarımızın çok yoğun çalışmaları devam etmektedir. Nükleer yakıt, imal edilme aşamasında çok önemli süreçlerden geçiyor ve sıkı denetime tabi tutuluyor. Nükleer yakıtın depolanacağı tesis hazır hale getirilmiş ve yakıtın imalatı başlamıştır. Bundan hareketle önümüzdeki yıl mayıs ayının sonunda nükleer yakıtın ülkeye sokulması bekleniyor. Bizim için de heyecanlandırıcı bir olay. şeklinde konuştu.
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Güvenlik bütçesi proje maliyetinin yüzde 40ına eş değerNükleer santral projesi kapsamında genç ve uzman istihdamına devam edildiğini ifade eden Zoteeva, Santralin işletmede bulunduğu sürede Türkiyenin ekonomisine yapacağı katkı, 50 milyar dolar olarak öngörülmektedir. Bu projenin bölgeye olumlu katkısına bir örnek vermek istiyorum. Taşucu, inşaat sahasına 30 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Son 3,5 yıl içinde konut fiyatları 6,5 kat artmıştır. Bu söylediklerimden hareketle bölgede emlak sektörüne yatırım yapmanızı tavsiye ederim çünkü ilerde görünüyor ki, konut fiyatları 12 kat artacak. Santralin işletmede bulunacağı 80 yıl içinde elbette bölge ekonomisine çok önemli katkıları olacaktır. ifadelerini kullandı.
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Zoteeva, Akkuyu NGSde aktif ve pasif güvenlik tedbirlerinin bir arada uygulandığını belirterek, Nükleer santralde güvenlik önlemlerine yapılan maliyet, tüm proje maliyetinin yüzde 40ına eş değerdir. Güvenlik sistemlerine ne kadar önem verildiğini buradan da anlamak mümkün. dedi.
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Akkuyu'da kullanılacak nükleer yakıt Mayıs 2023'te Türkiye'ye gelecek
Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) kullanılacak yakıtın gelecek yıl mayıs ayının sonunda Türkiye'ye getirileceğini bildirdi.
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