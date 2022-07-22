Akkuyu’da sona doğru: Son reaktörün temeli atıldı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 4'üncü reaktörün temeli Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla atıldı. Törende konuşan Dönmez, “Ankara ve İzmir’in elektrik tüketimine tek başına yetecek kapasiteye sahipken, İstanbul’un da enerji ihtiyacının yüzde 90’ını karşılayabilecek üretim kapasitesine sahip olacak. 60 yıl boyunca üretim yapacak nükleer reaktör gerek görülürse 20 yıl daha üretim yapılabilecek hale getirilecek ve toplamda 80 yıllık bir ömre sahip olacak. Aslında Akkuyu’da bir yerde 4 santral yapıyoruz diye de düşünebiliriz” ifadelerini kullandı.

60 YIL BOYUNCA ÇALIŞACAK

Türkiye’nin yarım asrı aşan nükleer enerji yolculuğunda artık tünelin ucundaki ışığın görünmeye başladığını belirten Dönmez, “Akkuyu NGS, Cumhuriyet tarihimizin tek kalemdeki en büyük yatırımı. Tamamlandığında 4 reaktör elektrik talebimizin yaklaşık yüzde 10’unu karşılayacak. Aslında Akkuyu’da bir yerde 4 santral yapıyoruz gibi de düşünebiliriz. Bu dört reaktör 60 yıl boyunca kar kış, gece gündüz demeden 7/24 aralıksız çalışacak” diye konuştu.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez

Pandemi sonrası artan enerji talebinin karşılanmasında ve küresel emisyonların azaltılmasında nükleerin önemli bir seçenek olarak bütün dünyanın önünde durduğunu söyleyen Fatih Dönmez, nükleer enerjinin Türkiye için artık bir rüya olmaktan ziyade gerçekçi bir hedef haline dönüştüğünü dile getirdi.

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DÜNYANIN EN BÜYÜK PROJELERİNDEN BİRİ

Akkuyu’nun bugünkü haliyle dünyanın en büyük şantiyelerinden birisi konumunda olduğunu vurgulayan Bakan Dönmez, “Akkuyu, sadece ekipman olarak değil iş gücü hacmiyle de dünyanın en büyük projelerinden biri. Şantiye sahasında en yoğun günde 25 binden fazla kişi çalışıyor” dedi. Çalışanların yüzde 80’inin Türk olduğu bilgisini veren Enerji Bakanı, 600’ü aşkın Türk mühendisin, Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali için ter döktüğünü belirtti.

2,1 MİLYAR TON KARBON EMİSYONU ÖNLENECEK

Fatih Dönmez, Akkuyu projesinin üreteceği elektriğin yanı sıra yeşil enerji hedefine de önemli katkı sunacağını söyledi. Nükleerin enerjide arz güvenliği noktasındaki önemine de vurgu yapan Dönmez, “Akkuyu, kömür bazlı hesaplamaya göre yılda 35 milyon ton, işletmede kalacağı 60 yıl zarfında ise toplam 2,1 milyar ton karbon emisyonunun engelleyecek” şeklinde konuştu.

ÇEVRECİ ENERJİYLE ARZ GÜVENLİĞİ

Avrupa Birliği’nin nükleer enerjinin yeşil yatırım olarak kabul edilmesini onayladığını hatırlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şunları söyledi: “Fransa ve İngiltere de iklim değişikliği hedeflerini tutturmak için yeni nükleer santrallerin yapılacağını duyurdu. Dünyada nükleer teknoloji bu denli gelişmişken halen, basmakalıp düşüncelerle karşı çıkmak ideolojik yanılsamalardan başka bir şey değildir. Nükleer güç santralleri en yüksek güvenlik standartlarıyla inşa ediliyor. Akkuyu’da da en son teknoloji reaktörler kullanılacak. Böylece enerji arz güvenliğimizi çevreci, rekabetçi ve güvenilir bir enerji kaynağıyla desteklemiş olacağız.”

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OYNAT 00:19 Bakan Dönmez'den 'Akkuyu Nükleer Güç Santrali' paylaşımı: Dördüncü reaktörün temeli yarın atılacak Türkiye'nin devam eden en büyük yatırımlarından Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) dördüncü reaktörünün temeli yarın atılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, 'Türkiye'nin enerjisi Akkuyu'dan yükselmeye devam edecek. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde dördüncü reaktörün temelini yarın atacağız.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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