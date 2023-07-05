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Ekonomi

Akkuyu’ya 18 ayda bir ‘yükleme’ molası

Türkiye’nin 68 yıllık nükleer hayalinin ilk adımı olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) faaliyete başlamak için gün sayıyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 5/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bu arada planlanan dördüncü nükleer santral için saha çalışmaları da kısa bir süre önce başladı.

Bu arada planlanan dördüncü nükleer santral için saha çalışmaları da kısa bir süre önce başladı.

Türkiye’yi nükleer ligine yükselten Akkuyu NGS, enerji üretimine ‘Yakıt yüklemesi’ dışında aralıksız devam edecek. Santralde sadece yakıt değişimi esnasında kısa bir süre mola verilecek. Santral yakıt değişimi dışında istenilen süre boyunca yüzde 85-90 kapasiteyle enerji üretmeye devam edecek.


DENEMELER YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle 27 Nisan’da ilk nükleer yakıt Rusya’dan getirildi. Yakıtın reaktif hale getirilmesinin ardından enerji üretimi başlayacak. Ancak enerji üretiminden önce uluslararası ajanslar santralde denemeler yapacak. Akkuyu’nun yakıt yükleme periyodu ise 18 ay. 18 ayda bir santralde kısa süreli bir durdurma yapılacak. Durdurma esnasında santralin bakımı yapılacak. Santralde istenildiği zaman reaksiyon hızlandırılarak elektrik üretimi artırılacak. Bu arada planlanan dördüncü nükleer santral için saha çalışmaları da kısa bir süre önce başladı.


#Akkuyu NGS
#nükleer
#Rusya
#deneme
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