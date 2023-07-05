Akkuyu’ya 18 ayda bir ‘yükleme’ molası

Türkiye’yi nükleer ligine yükselten Akkuyu NGS, enerji üretimine ‘Yakıt yüklemesi’ dışında aralıksız devam edecek. Santralde sadece yakıt değişimi esnasında kısa bir süre mola verilecek. Santral yakıt değişimi dışında istenilen süre boyunca yüzde 85-90 kapasiteyle enerji üretmeye devam edecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle 27 Nisan’da ilk nükleer yakıt Rusya’dan getirildi. Yakıtın reaktif hale getirilmesinin ardından enerji üretimi başlayacak. Ancak enerji üretiminden önce uluslararası ajanslar santralde denemeler yapacak. Akkuyu’nun yakıt yükleme periyodu ise 18 ay. 18 ayda bir santralde kısa süreli bir durdurma yapılacak. Durdurma esnasında santralin bakımı yapılacak. Santralde istenildiği zaman reaksiyon hızlandırılarak elektrik üretimi artırılacak. Bu arada planlanan dördüncü nükleer santral için saha çalışmaları da kısa bir süre önce başladı.