Aksesuar oyunu zarara uğratıyor

Geçtiğimiz günlerde ÖTV matrahında yapılan düzenlemelerle birlikte belirli sıfır kilometre otomobillerin fiyatlarında 50 bin liraya kadar düşüş yaşandı. Diğer yandan yıl başından bu yana Pilot Garage’ı ziyaret eden 1500 sıfır kilometre araçtan 100’ünde boyalı parça tespit edilmesi, tüketicilerin sıfır kilometre araç satın alırken de dikkatli olması gerektiğini gözler önüne serdi. Konuya dair Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, otomobil satın alacaklara tavsiyelerde bulundu.

Cihan Emre

MÜŞTERİYE ‘DİKKATLİ OLUN’ ÇAĞRISI

Artan talep, tedarik zinciri problemleri ve çip krizi sebebiyle sıfır kilometre araç pazarında da birçok problemle karşılaşıldığını dile getiren Emre “Birkaç sene önce gönül rahatlığıyla satın alınan sıfır kilometre araçlarda, artık ticari kaygılar üst düzeye çıktığı için hiç olmadığı kadar problemlerle karşılaşmaya başladık. Stoklanan sıfır araçlar çekiciden düşebiliyor, nakliyesinde park kazaları yaşanabiliyor, dolu yağışına maruz kalabiliyor. Ekstra aksesuar adı altında satılan seramik kaplama, cam filmi, tampon eki gibi işlemler amatör tekniklerle yapılıyorsa araç tekrar boyanmak zorunda kalabiliyor. Dahası donanımsız araçların albenisi artırmak için yan sanayi deri döşeme yapılırken 4 kapının sökülüp tekrar takıldığı araçlara şahit olduk. Böyle bir aracı gelecekte satışa çıkardığınızda ekspertizde 4 kapı sök-tak/değişen çıkacak. Bu da 30-40 bin lira değer kaybı demek. Günümüzde satıcılar şeffaf yaklaşmadığı için sıfır kilometre bir otomobil satın alırken tüketicilerin dikkatli olmasını ve gerektiğinde TSE belgesine sahip kurumsal markalarda ekspertiz yaptırmasını tavsiye ediyoruz” açıklamasını yaptı.

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