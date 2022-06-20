Ekonomi AKSUNGURa MİLSAR entegre edildi
SAVUNMA SANAYİ

AKSUNGUR’a MİLSAR entegre edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca başlatılan İHA-MİLDAR projesi doğrultusunda Meteksan Savunma tarafından geliştirilen “sentetik açıklıklı radar” sistemi olan MİLSAR ilk olarak yerli insansız hava aracı ANKA’ya entegre edilmişti. ANKA, üzerine entegre edilen MİLSAR ile İstanbul Boğazı’na sürüklenen deniz mayınlarını kolaylıkla tespit etmişti. Savunma Sanayii Başkanı Demir, bu sistemin AKSUNGUR insansız hava aracına da entegre edildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
AKSUNGUR’a MİLSAR entegre edildi
AKSUNGUR

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, İHA-MİLDAR projesi çerçevesinde geliştirilen ve daha önce ANKA’ya entegre edilerek boğazdaki mayınları tespit eden “sentetik açıklıklı arada” sistemi olan MİLSAR’ın, AKSUNGUR’a da entegre edildiğini duyurdu.

İlk Aksungur SİHA Donanma’ya
EKONOMİ
İlk Aksungur SİHA Donanma’ya

"MİLSAR, ANKA’dan sonra AKSUNGUR’a da başarıyla entegre edildi"

SSB Başkanı Demir, söz konusu gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Demir paylaşımında, “İHA-MİLDAR projemiz çerçevesinde geliştirilen Sentetik Açıklıklı Radarımız MİLSAR, ANKA’dan sonra AKSUNGUR’a da başarıyla entegre edildi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından kullanılmaya başlandı. Hayırlı olsun. MİLSAR yüksek çözünürlüklü SAR kabiliyeti, çoklu hedef takip yeteneği, düşük ağırlığı ve hızlı platform entegrasyonu özellikleriyle güvenlik güçlerimizin keşif ve gözetleme faaliyetlerindeki etkinliğin artırılmasına önemli katkı sağlayacak” ifadelerine yer verdi.

AKSUNGUR'a yeni kabiliyet: İlk kez sivil baz istasyonu entegre edildi
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TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin çift motorlu ilk İHA'sı olan Aksungur'a yeni kabiliyet kazandırıldı. 750 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesi bulunan platforma entegre edilen sivil baz istasyonu üzerinden ilk kez kesintisiz cep telefonu görüşmesi yapıldı.
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Turkcell tarafından sağlanan mobil data desteğiyle gerçekleşen ve ilk testleri başarıyla tamamlanan bu kabiliyet sayesinde Aksungur, yangın, deprem gibi afet durumlarında istihbarat, gözetleme, keşif faaliyetlerinin yanı sıra baz istasyonu olarak da görev yapabilecek.
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Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, \"Aksungur'umuza entegre edilen baz istasyonu ile uçtan uca iletişime yeni bir boyut kazandırdık. Afet durumlarında mobil iletişimin kesintisiz devam etmesine imkan sağlayacak bu kabiliyetle ihtiyaç duyulması halinde Aksungur mobil baz istasyonu olarak havadan destek sağlayabilecek\" ifadelerini kullandı.
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40 bin fit irtifaya kadar uzun süreli operasyonlar gerçekleştirebilen Aksungur İHA, elektro optikkızılötesi, SAR ve SIGINT gibi görüntüleyiciradarlardan oluşan faydalı yüklerle görev yapabiliyor.
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İlk uçuşunu 2019 yılında icra eden platform, 50 saat havada kalış rekoruna sahip bulunuyor.
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Geçen yıl Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde Adana'da konuşlu olarak yangın tespit ve gözetleme görevleri gerçekleştiren Aksungur'dan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde 2 adet bulunuyor.<br>
AKSUNGUR'a yeni kabiliyet: İlk kez sivil baz istasyonu entegre edildi
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından "orta irtifa uzun havada kalış (MALE )" sınıfı olarak geliştirilen Aksungur insansız hava aracı (İHA) platformuna ilk kez sivil baz istasyonu entegre edildi.


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