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Ekonomi Akzirve Yatırım iştahımız sürüyor
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Akzirve: Yatırım iştahımız sürüyor

Akzirve Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Müftüoğlu, Türkiye ekonomisine ve inşaat sektörüne inandıklarını ve güvenlerinin tam olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Akzirve Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Müftüoğlu
​Akzirve Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Müftüoğlu

Suudi Arabistan merkezli Al Qemam grubu bünyesindeki Akzirve Gayrimenkul, Türkiye’deki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Akzirve Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Müftüoğlu, “Türkiye ekonomisine ve inşaat sektörüne inanıyoruz. Buna da güvenimiz tamdır. Şirket olarak yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bu konuda hiçbir engel görmüyoruz. Hep istikbali düşünerek ve hep insanlara yaşamı vaat ederek projelerimize devam edeceğiz. Çok güzel projelerle gelmeye devam edeceğiz” dedi.

3 ETAPLI Strada’da, İLK ETAP teslimler başladı

Bahçeşehir’de yükselen ‘Strada’ projesinin ilk etabının satışları tamamlandı. Müftüoğlu, lokasyon olarak Bahçeşehir’i beyaz yakalıların tercih ettiğini söyledi. Proje 3 etaptan oluşuyor. 1’inci etapta yer alan 747 konutun teslimlerine başlandı.

  • 2’nci etabın inşaatı devam ediyor. 3. etap konsept çalışmaları da sürüyor. Projeler hakkında bilgi veren Müftioğlu, 3’ncü etapta ilginç ve enteresan bir konsept tasarladıklarını vurguladı. Şirket, Zeytinburnu Ambarlar Bölgesi’nde başka bir projeye daha start verdi.

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