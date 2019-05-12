Tehlikeli yığınak

İran’a yönelik baskı politikasını her geçen gün sertleştiren ABD, Körfez ve Orta Doğu’daki askeri varlığını her geçen gün arttırıyor.

İsrail istihbaratı Mossad’ın “İran saldırı planlıyor” iddiası üzerine hafta başında bölgeye uçak gemisi ve bombardıman uçakları sevk eden Washington, şimdi de amfibi savaş gemisini Orta Doğu’ya sevk ettiğini duyurdu.

İran ve ABD arasında 1979’dan bu yana devam eden gerilim her geçen gün artarken, Washington yönetimi Körfez ve Orta Doğu bölgesine yoğun askeri yığınak yapıyor. Hafta içinde bölgeye uçak gemisi ve bombardıman uçakları gönderen ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ek kuvvetleri devreye soktu.

Pentagon, “USS Arlington” amfibi savaş gemisini ve bir Patriot hava savunma bataryasını da Orta Doğu’ya sevk ettiğini açıkladı. ABD’nin askeri yığınağı yoğunlaştırması, Irak ve Suriye’den sonra bölgede üçüncü savaş endişesine neden oldu.

İRAN: PSİKOLOJİK SAVAŞ

Pentagon’dan yapılan açıklamada, “Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının hafta başında talep ettiği ek askeri güç talebinin bir parçası olarak, komutanlığın görev bölgesine USS Arlington (LPD-24) gemisi ve bir Patriot bataryasının gönderilmesini onayladı” denildi.

Bu unsurların da İran’ın ABD’ye ait bazı hedeflere saldırmayı planladığı iddiaları üzerine hafta başında bölgeye gönderilen “USS Abraham Lincoln” Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile Bombardıman Görev Gücüne katılacağı belirtilen açıklamada, “Savunma Bakanlığı, İran rejiminin, ordusunun ve temsilcilerinin faaliyetlerini yakından izlemeye devam ediyor” denildi.

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“İran saldırı planlıyor” iddiasının İsrail istihbarat teşkilatı MOSSAD kaynaklı olduğu ortaya çıkmıştı

USS Abraham Lincoln’ın bölgeye sevk edilmesine neden olan “İran saldırı planlıyor” iddiasının İsrail istihbarat teşkilatı MOSSAD kaynaklı olduğu ortaya çıkmıştı. İran ise iddiaları redderek, ABD’nin bölgedeki askeri gücünü artırmasını “psikolojik savaş” şeklinde nitelendiriyor.

ÖNCEDEN PLANLIYDI

Bakanlık açıklamasında, Orta Doğu ve Körfez’e yapılan yığınağa rağmen, “ABD, İran’la bir çatışma aramıyor” denmesi dikkat çekti. Washington yönetimi, askeri yığınağı “ABD bölgedeki çıkarlarını savunmaya hazır” sözleriyle savundu.

Öte yandan ABD basınına konuşan yetkililer, USS Arlington’ın bölgeye gönderilmesinin daha önceden planlandığını, ancak tarihin öne çekildiğini belirtti. USS Arlington’ın; Patriot sistemi ve askerlerin yanı sıra, amfibi araçlar, pervaneli uçak ve helikopterler için iniş pisti taşıdığı bildirildi.

B-52’LER BÖLGEDE

ABD, hafta başında İran’ı hedef göstererek, daha önce zaman zaman Basra Körfezi’nde konuşlandırılan ve 2003 Irak Savaşı’nda da kullanılan USS Abraham Lincoln uçak gemisi ile nükleer kapasiteli 4 adet B-52 bombardıman uçağından oluşan bir görev grubunu Körfez bölgesine sevk etmişti.

USS Abraham Lincoln’ün Süveyş Kanalı’nı geçtiği, B-52’lerin ise Katar’daki El Udeyd Üssü’ne ulaştığı bildirilmişti. ABD amfibik saldırı gemisi USS Kearsarge’nin de önceki günlerde Basra Körfezi’ne girdiği ortaya çıkmıştı. Washington’ın İran’ın komşusu Irak’ta da yaklaşık 5 bin 200 askeri bulunuyor.

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WASHINGTON ALARMDA

İki ülke arasındaki gerilim nedeniyle Washington, en üst düzeyde alarm seviyesine geçmişti. ABD Dışişleri Mike Pompeo, İran’ın nükleer anlaşmayla ilgili ültimatomunun ve ardından yaşanan gelişmeler sebebiyle Avrupa turunu iki kez erteleyerek Washington’a dönmek zorunda kalmıştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un ise, geçen hafta, Virginia Langley’deki CIA merkezinde, üst düzey istihbarat, diplomasi ve askeri yetkilileri ile İran konulu gizli bir toplantı yaptığı ortaya çıkmıştı.

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan

İran’a mesaj

Letonya Savunma Bakanı Dr. Artis Pabriks ile görüşmesi öncesinde açıklamada bulunan ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, Orta Doğu’ya uçak gemisi ve bombardıman uçaklarının gönderilmesi üzerine İran’ın davranışlarında bir değişiklik yapıp yapmadığına ilişkin bir soruyu da yanıtladı. Shanahan, “İran’ın Amerikalılara veya menfaatlerimize saldırması durumunda uygun bir yanıt alacağını anlaması önemli” dedi. İran’ın şu anda ne yaptığına dair bir şey söylemeyeceğini belirten Shanahan, “Biz terörü yenmek, güvenlik için mücadele etmek için oradayız. Yer altı örgütleri için oradayız ancak kendimizi de koruyacağız” iddiasında bulundu.

Telefon numarasını gönderdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın İranlı liderlere “beni arayın” çağrısının ardından Beyaz Saray, Tahran’ın Trump’a doğrudan ulaşabilmesi için iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilere aracılık eden İsviçreli yetkililere bir telefon numarası iletti. ABD’nin CNN televizyonuna bilgi veren diplomatik kaynağa göre, Beyaz Saray, İranlı liderlerin doğrudan Trump’ı arayabilecekleri bir telefon numarasını perşembe günü İsviçreli yetkililerle paylaştı. İranlıların Beyaz Saray’ın bu beklenmedik girişimine karşılık kayıtsız kalma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen diplomatik kaynak, İranlılar özel olarak talep etmediği müddetçe İsviçre’nin numarayı İran’a iletmeyebileceğini dile getirdi.

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