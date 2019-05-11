ABD ticarette ipleri geriyor

Uluslararası ticarette Trump başkanlığındaki ABD'nin ipleri geren uygulamalarına bir yenisi eklendi. ABD'nin, İran'la nükleer anlaşmadan ayrılmasının 1. yıl dönümünde demir, çelik, bakır ve alüminyum sektörlerine yeni yaptırımlar getirmesine tepkiler sürerken; Washington yönetimi şimdi de 200 milyar dolar değerindeki Çin menşeli ürünlere ABD'de uygulanan yüzde 10'luk vergi oranını yüzde 25'e çıkararak Pekin'le krizi tırmandırdı.

ÇİN'DEN 'ORTA YOL' ÇAĞRISI

Çin Dışişleri Bakanlığı, sağlıklı, istikrarlı ve gelişen Çin-ABD ilişkilerinin iki ülkenin yararına ve uluslararası toplumun da beklentisi olduğunu belirterek, Washington yönetimine orta yolda buluşma çağrısı yaptı. Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında Çin-ABD ticaret müzakerelerinin sonuçlarının ikili ilişkilere nasıl yansıyacağı yönündeki soru üzerine, "Sağlıklı ve istikrarlı şekilde gelişen Çin-ABD ilişkileri iki ülkenin yararına, uluslararası toplumun da beklentisi" değerlendirmesinde bulundu.

ABD’nin Çin ile birlikte koordinasyon, iş birliği ve istikrar temelinde Çin-ABD ilişkilerinin ortak inşasını sağlamak için çaba harcamasını umduklarını kaydeden Gıng, "Bu kapsamda iki taraf orta yolda buluşmalı" diye konuştu.

MİSİLLİME GELECEK

Çin Ticaret Bakanlığı, bugün yürürlüğe giren 200 milyar dolar değerindeki Çin mallarına yüzde 25 gümrük tarifesi uygulamasına yönelik gün içinde "Bundan derin üzüntü duyuyoruz. Gerekli karşı önlemleri almak zorunda kalacağız" açıklamasını yapmıştı.

Çin ve ABD'nin ticaret müzakerelerinin 11.’sinin sürdüğünü belirten bakanlık, iki tarafın orta yolda buluşması, iş birliği yapması ve mevcut sorunları müzakere yöntemleriyle çözmesi temennisinde bulunmuştu. Washington-Pekin hattı arasında mekik dokuyan iki ülkenin üst düzey diplomatlarının görüşmeleri sonucunda ticaret müzakerelerinden kayda değer bir sonuç alınamazken, son müzakere için Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı başkanlığındaki heyet önceki gün ABD'nin Washington kentine ulaştı. Liu, ABD'de yaptığı açıklamada, ülkesinden samimiyetle geldiğini belirterek, "Tarifeler sadece iki ülkeye değil, herkese zarar verir" ifadelerini kullandı.

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90 günlük ateşkes bitti

ABD Başkanı Trump, geçen hafta Twitter paylaşımında 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10’luk gümrük vergisinin yüzde 25’e çıkarılacağını açıklamış, “Çin, 10 aydır ABD’ye 50 milyar dolar değerindeki yüksek teknoloji ürünlerinde yüzde 25, 200 milyar dolar değerindeki diğer ürünlerinde ise yüzde 10 gümrük vergisi ödüyor” ifadelerini kullanmıştı. Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 1 Aralık’ta Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde bir araya gelmiş, ülkeleri arasında bir süredir devam eden “ticaret savaşı”nın, yeni tarifelerle büyümesini önleyecek 90 günlük “ateşkes” üzerinde mutabık kalmıştı.

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