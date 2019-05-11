PKK’dan Ekrem’e tam destek

31 Mart’ta CHP ile örtülü ittifak kuran Kandil, 23 Haziran’daki İstanbul seçimlerinde de Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceklerini ilan etti. PKK elebaşı ‘Bese Hozat’ kod adlı Hülya Oran, CHP’yi gizli saklı değil HDP ile açıktan ittifaka çağırdı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun iptal kararının ardından terör örgütü PKK ve HDP, İstanbul'da yeniden yapılacak seçimlerde bir kez daha Ekrem İmamoğlu'na destek kararı aldı.

PKK elebaşılarından KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı 'Bese Hozat' kod adlı Hülya Oran, "HDP 31 Mart seçimlerinde büyük bir başarı kazandı. Biz inanıyoruz ki 23 Haziran'da bu strateji başarı kazanacaktır. İstanbul seçimlerinde de HDP bu şekilde İstanbul seçimlerine katılacaktır. Faşizme karşı anti-faşist cepheyi, demokratik güç birliğini HDP destekleyecektir. Faşizme karşı pozisyon alan aday kimse İstanbul'da, bu Ekrem İmamoğlu ise bunu destekleyecektir" dedi.

Örgüt medyasına konuşan terörist Oran, CHP'yi 'Kürt inkarlı' politikalardan vazgeçmeye ve HDP ile açıktan ittifak yapmaya da çağırarak şunları söyledi:

GİZLİ SAKLI YÜRÜTMEYİN

"CHP, Kürt sorununa dönük demokratik bir çözüm programı ortaya koymalıdır. HDP'yle, Kürtlerle ilişkisini gizli saklı yürütmemelidir. Bunu kamuoyuna deklare etmelidir. Kürtlerin haklarını dillendirmelidir kendisi de. HDP'nin de yasal, meşru bir parti olduğunu açıktan büyük bir cesaret ve özgüvenle ortaya koymalıdır. HDP'yle de ittifaka gidebilir. Bundan çekinmemelidir. Bunun yürekliliğini gösterebilmelidir. Bu siyaset CHP'yi güçlendirir, büyütür, iktidar alternatifi, ana muhalefet gücü haline getirir. Bunun dışındaki yaklaşım sadece AKP'nin koltuk değnekliğine yol açar."

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KÜRDİSTAN STRATEJİSİ

"AKP-MHP faşist iktidarına karşı kim İstanbul'da seçime giriyorsa Kürtler o adayı destekleyecektir. Bu konuda Kürtlerin tavrında hiçbir değişiklik yoktur. Aksine, bu faşist bloka karşı daha fazla birleşme, bütünleşme iradesi vardır. Kürtler de bu tutumu çok net bir şekilde ortaya koymuştur. HDP'nin 31 Mart stratejisi Türkiye, Kürdistan stratejisi başarı kazandı. HDP bu stratejisini sürdüreceğini tekrardan kamuoyuna deklare etti. Biz de bunu destekliyoruz."

CHP’yi tehdit etti

Ekrem İmamoğlu’na bir ayar da Kandil’deki teröris başlarından birisi olan Duran Kalkan’dan geldi. Terör örgütünün yayın organına konuşan terörörist Kalkan İmamoğlu’nu tehdit etti. Kalkan şunları kaydetti:

DESTEĞİ GERİ ALIRIZ

AKP-MHP Faşismi yenilgi aldı. Bu büyük başarıyı tebrik ediyor ve başarıların devamını diliyorum. CHP’liler doğru durmalılar. Ekrem İmamoğlu herkes kucaklayacağım dedi. Oy verenleri unutmamalı. Öyle ters şeylere girmemeli. Yani girerse toplum kendisine nasıl güven duydu. Tekrar geri almasını da bilir. Biz ümit ediyoruz biz yakın zamanda faşist siyasetin yıkıldığı, buna karşı demokrası hareketinin özgür Kürdistan’ın giderek geliştiği bir süreç olacak. Böyle olmazsa tehlikeli. Çünkü bütün çetelerin arkasında AKP-MHP var.

Strateji gereği

BBC Türkçe'ye konuşan HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, 31 Mart'ta CHP'ye rağmen Ekrem İmamoğlu'nu desteklediklerini belirterek, "Biz kendi stratejimize oy verdik. Ancak tavrımızın ne olacağına dair parti meclisimizi toplayıp, kararımızı ete kemiğe büründüreceğiz" dedi. Kurtulan, "Sonuçta şu anda tavrımız, tutumuz şu: Demokrasi ittifakını önemsiyoruz, demokrasi güçleriyle yan yana olmayı önemsiyoruz. MYK toplantısında bunun kararını aldık. CHP'nin dokunulmazlıklardaki tutumu, partimize ve Kürt sorununa bakışı konularını biliyoruz tabii ki... Ama biz CHP'nin bu yaklaşımlarına rağmen stratejimizin yaşam bulması için tercihimizi böyle yaptık" diye konuştu.

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