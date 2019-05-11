4 milyon sığınmacı evine dönecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen Geleneksel Büyükelçiler İftarında Ankara’daki misyon temsilcileri ile buluştu. Yemeğin ardından elçileri seslenen Erdoğan, Avrupa ve ABD’ye eleştiriler yöneltti, Suriye’de Fırat’ın doğusuna operasyon mesajı verdi. Erdoğan’ın özetle şunları kaydetti:

BATI’YA TERÖR ELEŞTİRİSİ

Tüm çabalarımıza rağmen terör ve yükselen aşırı akımlara karşı mücadeledeki çifte standartlı yaklaşımın devam ettiğini görüyoruz. PKK/YPG terör örgütüne Avrupa’nın dört bir yanında müsamaha gösteriliyor, hatta her türlü destek veriliyor. Diğer yandan FETÖ terör örgütünün elebaşı ve mensupları Amerika’da bir malikanede rahatça hayatlarını sürdürebiliyor.

ÜLKELERİNE DÖNECEKLER

Bugüne kadar Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarımızla toplamda 4 bin kilometrekarelik bir alanı teröristlerden temizleyerek bölge halkını zulümden kurtardık. Oluşturduğumuz güvenli bölgelere 320 binden fazla Suriyeli kardeşimiz gönüllü olarak döndü. İnşallah yakında Suriye’nin sınırlarımız boyunca uzanan diğer bölgelerini de teröristlerden temizleyecek 4 milyona yakın sığınmacının huzur içinde evlerine dönebilmelerine imkan sağlayacağız.”

İSRAİL’E TEPKİ

İsrail’in yönetimi, Gazze’de işlediği cinayetlerin gündeme gelmemesi için bizim medya kuruluşlarımızın da arasında bulunduğu basın yayın organlarını bombalamaktan çekinmiyor. Basın özgürlüğü konusunda sözüm ona hassasiyet sahibi ülkeler ve kuruluşlar ise bu saldırılar karşısında hiçbir tepki göstermedi, göstermiyor.

AKDENİZ’DE TAVİZ YOK

Doğu Akdeniz’de de huzur ve güvenliğin tesisi için çalışıyoruz. Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de istikrar ancak Türkiye’nin ve KKTC’nin hak ve çıkarlarının gözetilmesiyle mümkündür. Bu bölgede yapılmaya çalışılan oldubittilere göz yummayacağımızı, ilgili tüm tarafların gördüğüne inanıyorum. Biz tüm sorunlarımız gibi bu konuyu da karşılıklı görüşme, diyalog ve iş birliği yoluyla çözmek istiyoruz.”

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BÖYLE ORTAK OLUNMAZ

Müttefiklerimizle ilişkilerimizi, müttefikliğin ruhuna yakışır şekilde ilerletmek istiyoruz. Biz NATO üyesiyiz. Öyleyse diğer NATO üyelerinin bize yanlış yapmalarını bizim kabullenmemiz mümkün değil. Zira hem NATO üyesi olacaksın, NATO’da stratejik ortak olacaksın, ondan sonra size yaptırım konuşulacak. Bu anlaşılabilir bir şey değil. Böyle ortaklık olmaz.