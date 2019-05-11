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Seçim AK Partili vekillere hemşehri talimatı
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2019 YEREL SEÇİMİ

AK Partili vekillere ‘hemşehri’ talimatı

AK Parti’nin İstanbul dışından seçilen milletvekilleri 23 Haziran seçim kampanyasında İstanbul’da yaşayan hemşehrileriyle buluşacak. Milletvekillleri, Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım’a destek isteyecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

İstanbul seçimleri için çalışmalarını yoğunlaştıran AK Parti kurmayları her fırsatta bir araya gelerek, yapılan hazırlıkları da değerlendiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kapsamda AK Parti milletvekilleri ile birlikte iftar yapacak ve istişare toplantısında bir araya gelecek.

ÖNCE İSTİŞARE TOPLANTISI

Geleneksel hale gelen milletvekilleri iftar programı pazartesi günü AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Bu yıl düzenlenen iftar sonrasında ise Erdoğan, milletvekilleri ile istişare toplantısı düzenleyecek. Toplantının gündeminde ise İstanbul seçimi olacak.

SEFERBERLİK İLAN EDECEK

Toplantıda milletvekillerine seslenecek olan Erdoğan’ın, tüm vekillerin İstanbul seçimleri için seferber olmasını isteyecek. AK Parti’nin seçim hazırlıkları kapsamında tüm milletvekillerinin çalışmalara katılması daha önce gündeme gelmişti.

KAMPANYADA FAAL ÇALIŞACAKLAR

Bu çalışma kapsamında 41 İstanbul milletvekili kendi seçim çevresi ile bir araya gelerek Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım’a destek isteyecekler. İstanbul dışındaki illerin249 milletvekili ise İstanbul’da yaşayan hemşehrileri ile bir araya gelerek bu desteği talep edecek.

MECLİS GÜNDEMİ DE MASADA

Milletvekilleri iftarı ve istişare toplantısında İstanbul seçiminin yanı sıra yaz döneminde yapılacak olan siyasi çalışmalarında belirlenmesi bekleniyor. Buna göre TBMM’nin çalışma programı, çıkartılması beklenen yasaların da bu toplantıda ele alınması bekleniyor. Ayrıca gündeme ilişkin diğer başlıklar da masaya yatırılacak.

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