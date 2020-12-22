Ekonomi Albaraka Türkte dijital dönüşüm
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Albaraka Türk’te dijital dönüşüm

Albaraka Türk’te dijital dönüşüm

Albaraka Türk, bünyesinde hizmet veren tüm yazılım geliştirme fonksiyonlarını AlbarakaTech Global çatısı altında buluşturdu. Diğer finansal kurumlara da hizmet sunmayı planlayan AlbarakaTech Global, finans piyasalarına farklı dijital çözümler sunmayı hedefliyor.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, bünyesinde hizmet veren tüm yazılım geliştirme fonksiyonlarını AlbarakaTech Global çatısı altında buluşturdu.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, bünyesinde hizmet veren tüm yazılım geliştirme fonksiyonlarını AlbarakaTech Global çatısı altında buluşturdu.

Albaraka Türk’ün yeni iştiraki AlbarakaTech Global, yapay zeka, veri analitiği, mikroservis mimarisi ve mobil teknolojilere odaklanarak, sektöre yeni bir soluk getirecek çözümler sunmaya hazırlanıyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, bünyesinde hizmet veren tüm yazılım geliştirme fonksiyonlarını AlbarakaTech Global çatısı altında buluşturdu. Albaraka Türk’ün yanı sıra diğer finansal kurumlara da hizmet sunmayı planlayan AlbarakaTech Global; yapay zeka, veri analitiği, mikroservis mimarisi ve mobil çözüm geliştirme gibi alanları odağına alarak, bu alanda oyunun kurallarını değiştiren olmayı hedefliyor.

Melikşah Utku

EKOSİSTEM BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

  • Yeni ofisinde 218 çalışanla faaliyetlerine başlayan AlbarakaTech Global, hem Albaraka Türk ve Albaraka grup şirketleri, hem de küresel katılım bankacılık sektörü için çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Albaraka Türk Genel Müdürü ve AlbarakaTech Global Yönetim Kurulu Başkanı Melikşah Utku, “Dünyanın en iyi katılım bankası olma vizyonumuz paralelinde attığımız adımlarla, katılım bankacılığını küresel anlamda geliştirmeye ve ekosistemimizi büyütmeye devam ediyoruz. Yeni iştirakimiz AlbarakaTech Global’in yenilikçi bakış açısı ile Albaraka Türk’ün 35 yılı aşan bilgi ve tecrübesini birleştirerek mevcut ve potansiyel tüm müşterilerimizin, ihtiyaç ve taleplerine katma değer yaratacak BT çözüm ve hizmetlerimizle destek olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

GÖZÜMÜZÜ KÜRESEL PİYASAYA DİKTİK

AlbarakaTech Global Genel Müdürü Ali Tuğlu ise şunları kaydetti: “Albaraka Türk Bilgi Teknolojileri grubu çatısı altında önemli büyük projelere imza atmış bir ekibimiz var. Bu dönemde, Albaraka’nın dijital dönüşümünün hayata geçirilmesinin yanı sıra, Insha Ventures ve Albaraka Garaj çatısı altındaki yeni girişimlerle beraber çok sayıda çözüm ortaklığında bulunduk.

AlbarakaTech Global Genel Müdürü Ali Tuğlu, önceliklerinin uluslararası pazarda fintech firmaları arasında zirvede yer almak olduğunu söyledi.
  • Şimdi bu deneyimleri AlbarakaTech Global bünyesinde yenilikçi ürünlere dönüştürmek istiyoruz. Öncelikli hedefimiz uluslararası pazarda çözüm ve hizmet üreten finansal teknoloji firmaları arasında zirvede yer almak. Alışılagelmişin dışında projelere imza atmak ve bu sayede bizimle çalışan kurumlara bulundukları pazarlarda oyunun kurallarını belirleyen firmalar olabilmelerini sağlamak istiyoruz. Bu doğrultuda, son yıllarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yaptığımız yatırımları AlbarakaTech Global bünyesinde büyüterek devam ettireceğiz.”
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