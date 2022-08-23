Ekonomi Albayrak Grubuna çifte ödül Sukkar Şeker ve Mezra Ziraatin başarısı taçlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Albayrak Grubu'na çifte ödül: Sukkar Şeker ve Mezra Ziraat'in başarısı taçlandı

Erzurum Ticaret Borsası tarafından düzenlenen ‘Ekonomiye Değer Katanlar’ etkinliğinde Albayrak Grubu şirketlerinden Sukkar Şeker ve Mezra Ziraat ödüle layık görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Albayrak Grubuna çifte ödül: Sukkar Şeker ve Mezra Ziraatin başarısı taçlandı
Albayrak Grubu şirketlerinden Sukkar Şeker ve Mezra Ziraat ödüle layık görüldü.

Erzurum Ticaret Borsası tarafından gerçekleşen törende Albayrak Grubu'na iki ödül birden verildi. ‘Ekonomiye Değer Katanlar’ kategorisinde 41 firma ödüllendirilirken, Albayrak Grubu’na bağlı Sukkar Şeker ve Mezra Ziraat ödüle layık görüldü. Törende konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, arabuluculuk uyum ve tahkim sistemini borsaya kazandırdıklarını ve bunun devrim niteliğinde olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Biraz sonra burada arabulucu merkezinin açılışını gerçekleştireceğiz. Eskiden iki tüccarın arasındaki anlaşmazlığı kadılar çözmezdi. Tüccarlar bu sorunları kendi aralarında hallederlerdi. Günümüzde ise son yapılan değişikliğe kadar kadıların çözmediği yerde biz bilirkişiye teslim ediyoruz daha sonra hakimde karar veriyor" diye konuştu.

ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİ GÜÇLENDİRMEMİZ GEREKİYOR

Özel sektör çalışanlarına destek olduklarını ve daha da çok destek olacaklarını belirten Erzurum Valisi Okay Memiş, “Erzurum devletin merkezi olan bir şehirdir. Devleti yöneten büyüklerimizin Erzurum'a büyük katkıları olmuştur. Özellikle kamu hizmetlerinde, eğitimde, sağlıkta, kültür ve turizmde aile ve sosyal politikalarda, özellikle ben vali olduktan sonra fark ediyorum Erzurumlu vatandaşlarımıza her yıl 500 milyon liranın üzerinde doğrudan yardım geliyor. Ticarette de Erzurum çok iyi durumda. Ülke ekonomisine 10 milyar liranın üzerinde katkıda bulunuyor. Özel sektör temsilcilerini güçlendirmemiz gerekiyor” dedi.

ÜRETEN BORSA, GELİŞEN ERZURUM, KAZANAN TÜRKİYE

  • Erzurum’un her zaman ülkenin stratejik öneme sahip bir ili olduğuna vurgu yapan Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, “Üreten borsa, gelişen Erzurum kazanan bir Türkiye şiarıyla çıktığımız memlekete hizmet yolunda, üyelerimizden aldığımız güven, şehrimizden aldığımız destek ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan aldığımız güçle, Erzurum için hizmet etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

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