Albayrak Grubu'ndan Gambia’ya Kazan-Kazan Projesi

Albayrak Grubu'nun Gambiya'nın yeni limanı için ortaya koyduğu yeni vizyon, Batı Afrika ülkesinin ekonomisini çeşitlendirecek, gelecekteki ekonomik ve sosyal krizlerden koruyacak ve Gambiyalıların yaşam kalitesini önemli ölçüde artıracak bir mega proje vaat ediyor.

Gambiya’nın tek çok amaçlı limanı olan Banjul Limanı, aynı zamanda onu dış dünyaya bağlayan tek ticaret limanı olarak öne çıkıyor. Fakat söz konusu liman, konumundan kaynaklanan çok sayıda sorun nedeniyle ülkenin ekonomik büyümesini olumsuz yönde etkilemekte.

Banjul yarımadasının kıyı şeridinde yer alan şehir, nüfusu hızla artmakta ve iş hacmi çok sayıda sosyal ve ekonomik sorunlara neden oluyor. Araştırmalar, devletin açtığı kredi imtiyaz ihalesine konu olan kapasite artırım yatırımlarının bu sorunlara kalıcı çözümler getirmeyeceğini gösterdi.

yerleşim bölgelerinden geçen Liman bağlantı yolları şehir içinde yoğun kamyon trafiği sıkışıklığına yol açıyor. Ayrıca, liman hinterlandında kamyon park yeri olmaması trafik sıkışıklığını daha da artırmakta.

Albayrak Holding çalışma yürüttü

Türkiye'nin öncü kuruluşlarından birisi olan Albayrak Holding, Gambiya’da yeni bir Liman yeri için kapsamlı çalışmalar yürüttü ve sonuçlar en uygun yer olarak Sanyang bölgesini gösterdi.

Limanın Sanyang'a taşınması ile birlikte, şehirden kamyon trafiğinin kaldırılması, uluslararası ve komşu ülke rotalarıyla entegrasyon ve geniş fırsatlar alanı yaratılması gibi imkanlar ve sorunlara kalıcı çözümler sunulması bekleniyor.

Sorunları çözecek

Türk devine göre, Sanyang bölgesinde yeni bir liman inşa etmek yukarıda belirtilen sorunları çözecek ve hinterlandındaki ülkeye gelecek nesiller için hizmet edebilecek.

Bölgede rekabet ortamına bakıldığında Dakar Limanı en önemli bölgesel rakip olarak görülüyor. Ancak gözlemciler, Dakar Limanı'nın önümüzdeki dört yıl içinde genişlemeye yatırım yapmaması durumunda tamamen eski haline gelmesinin beklendiğine dikkat çekerek, Dakar Limanı’nın günün ihtiyaçlarını karşılayamayacak bir aşamaya geldiğini ifade ediyor.

Albayrak Holding, Sanyang bölgesine yapılacak yatırımın Gambiya ve hinterlandı için orta ve uzun vadede ihtiyaç duyulan kapasiteyi sağlayacağına inanıyor. Holding bu bakış açısıyla Gambiya'nın Sanyang bölgesinde sanayi bölgesi, serbest bölge ve tarım bölgesi ile entegre yeni bir liman geliştirmeyi teklif ediyor.

Maksimum düzeyde faydalanılabilecek

Türk holdingin önerdiği plana göre, Gambiya'nın Sanyang'daki yeni limanı, Gambiya'nın rekabetçi endüstriyel sektörlerle çeşitlendirilmiş bir ekonomiye sahip olmasını sağlayacağı için Gambiya ekonomisinin dönüşümünde kilit rol oynayacaktır ki bu plan sayesinde liman hinterlandında yapılacak serbest bölge, sanayi bölgesi, tarım ve balık işleme tesisleri, tır park alanı gibi gerekli altyapı ile önerilen limanın kapasitelerinden maksimum düzeyde faydalanılabilecek.

Albayrak Holding önerdiği yeni Gambiya Limanı'nın ilk aşaması için, gelecekte olası genişleme aşamalarıyla birlikte 2025 yılına kadar Sanyang'da operasyonlara başlamayı planlıyor.

Cazip yatırım fırsatları sunuluyor

Önerilen yeni liman, STS vinçleri ve 125.000 metrekarelik depolama alanları ile toplam uzunluğu 500 m olan iki rıhtıma sahip bir konteyner terminali olacak. İlk genel kargo terminalinde 2 adet MHC vinç ile toplam uzunluğu 250 m olan bir iskele ve 65.000 m2 depolama alanı bulunuyor.

Türkiye’nin Trabzon ilinde önemli bir serbest bölge sahibi ve Konya ve Balıkesir illerinde iki büyük sanayi bölgesinin sahibi ve işletmeci olan Albayrak Holding’in planı, 350 bin metrekarelik Sanyang serbest bölge tesisleri ile ülke dış ticaretine ve transit ticaretine önemli katkı sağlamayı vaat ediyor.

Albayrak Holding'in bu bölgelerdeki yatırımlarının yanı sıra yurt içi ve yurt dışı diğer iş gruplarına da cazip yatırım fırsatları sunuluyor. Holding'in sanayi ve serbest bölge işletmeciliği alanındaki deneyimlerine dayanan vizyonu, Sanyang'ı cazip bir ticaret ve sanayi bölgesi haline getirmeyi hedeflemekte.

Büyük bir potansiyel sağlayacak

Banjul Limanı'nın yukarıda bahsedilen dezavantajlarına rağmen, Limanın stratejik konumu, sahildeki stratejik konumu keşfetmek için çok sayıda finansal ve ticari fırsat sunuyor. Bu nedenle, gerekli altyapının inşa edilmesi, Gambiya'yı coğrafi konumu ve doğal güzellikleri nedeniyle cazip bir seyir ve tatil destinasyonu haline getirdiğinden, turizm gelirlerini artırmak için de büyük bir potansiyel sağlayacak.

Albayrak Holding, mevcut limanın cazip bir turizm merkezine dönüştürülmesinin ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına doğrudan etki edeceğine inanıyor.

Albayrak Holding, Banjul'daki mevcut Portland'ı karma kullanımlı bir gayrimenkul projesi olarak geliştirmeyi teklif ediyor. Bu doğrultuda, yaklaşık 167.285 metrekare toplam alana sahip olan Banjul gayrimenkul projesi içinde 60.000 metrekare konut alanı, 8.000 metrekare ticari alan, 37.000 metrekare ticari ve marina alanı, 29.000 metrekare rekreasyon alanı, 21.000 metrekare cami ve kültür kompleksinin yanısıra 5.000 m2 hastane alanı yapılması öngörülüyor. Bu sayede Holding, gayrimenkul projelerini hayata geçirerek bireysel bir yaklaşımla doğrudan yabancı yatırımları ülkeye çekmeyi planlıyor.

Albayrak Holding'in vizyonu, grubun Türkiye'deki başarı öykülerinden ilham alıyor. Somali, Gine, Azerbaycan ve Pakistan'ın yanı sıra dünyanın başka yerlerindeki başarı öyküleri de bunu desteklemekte. Albayrak Grubu'nun yıllar içinde Türkiye, Somali, Gine, Azerbaycan ve Pakistan'daki faaliyetleri, Grubun geçmişteki vizyonunu gerçekleştirme yolunda sarsılmaz bir güven uyandırdı, bu ülkelerdeki yatırımları bu ülkelerin günlük yaşam kalitelerini iyileştirdi ve yükseltti.



