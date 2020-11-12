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Ekonomi Albayrak Grubunun sağladığı teşvikler Doğu Anadoludaki pancar üreticilerini sevindirdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Albayrak Grubu'nun sağladığı teşvikler Doğu Anadolu'daki pancar üreticilerini sevindirdi

Erzurum'daki şeker fabrikasını 2018'de devralan Albayrak Grubu Mezra Ziraat AŞ, çiftçilere makine, ekim, çapa, sulama ve söküm gibi birçok destek sağlayarak şeker pancarı üretiminin bölgede yaygınlaştırılmasını sağladı. Çiftçilerin yüzlerini güldüren desteklere ilişkin konuşan Albayrak Grubu Mezra Ziraat AŞ Genel Müdürü Demir ise "Özelleştirmeden aldığımız dönemde ilk yıl sadece 800 dönüm ekim vardı. Bizim bu teşviklerimiz ve şirketin devreye girmesiyle ekim alanı bu yıl 2 bin 700 dönüme çıktı. Önümüzdeki yıl bunun 10 bin dönüme çıkacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
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Erzurum'da, 2018 yılında özelleştirilip Albayrak Grubu tarafından devralınarak Sukkar markasıyla şeker üretimine devam eden Erzurum Şeker Fabrikası, şeker pancarı üreticilerine verdiği desteklerle hem üretimin artmasına hem de çiftçilerin daha fazla gelir elde etmesine katkı sağlıyor.

  • Kentte 2 yıl öncesine kadar azalan şeker üretimini canlandırmak için harekete geçen fabrika yöneticileri, fabrika bünyesinde Mezra Ziraat Anonim Şirketi'ni kurdu.

Bu kapsamda kentte saha çalışması yapan yetkililer, muhtarlar aracılığıyla şeker pancarı ekimi yapmayan çiftçilere ulaşarak, pancar ekmeleri için modern tarım araçları ve yağmurlu sulama kolaylığı gibi desteklerde bulundu.

AA
Sağlanan destek çiftçilerin yüzünü güldürdü.

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Çiftçiler desteklerle ülke ekonomisine katkı sunuyor

Söz konusu teşviklerle ekim yapmaya başlayan çiftçiler daha fazla pancar üretimi yaparak şeker ihtiyacını karşılarken, ülke ve aile ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.

Albayrak Grubu Mezra Ziraat AŞ Genel Müdürü Eyüp Demir, Erzurum'da şeker pancarı ihtiyacını karşılamak için şirket kurduklarını söyledi.
  • Şirketi kurduktan sonra toprak kiraladıklarını ifade eden Demir, şöyle konuştu:
  • "Fabrikanın 350 bin ton pancar işleme kapasitesi var ancak 120-150 bin ton arasında eksik kapasite ile çalışıyordu. Bunu tamamlama adına teşviklere başladık ve mahalle muhtarlarıyla toplantılar yaptık. Batıya göç olduğu için genç nüfusun çok fazla olmadığını öğrendik. Biz de 'bunu kendimiz yapalım' dedik ve pancar ekimi yapmaya başladık. İlk yıl 5 bin, bu sene de 6 bin 500 dönüm yer kiraladık. Önümüzdeki sene ise 10 bin dönüm yer kiralamayı düşünüyoruz."

AA
Çiftçilere makine, ekim, çapa, sulama ve söküm gibi birçok destek verildi.

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Ekilemeyen araziler de değerlendirildi

Demir, desteklemelerle çiftçinin pancar ekimini sürdürmesini amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

  • "Çiftçilerimize ekim, çapa, sulama ve söküm desteği gibi destekler veriyoruz. Özelleştirmeden aldığımız dönemde ilk yıl sadece 800 dönüm ekim vardı. Bizim bu teşviklerimiz ve şirketin devreye girmesiyle ekim alanı bu yıl 2 bin 700 dönüme çıktı. Önümüzdeki yıl bunun 10 bin dönüme çıkacağını tahmin ediyoruz çünkü biz çiftçilerimize verimin nasıl artacağını gösterdik."
Çiftçilerden olumlu dönüşlerin olduğuna işaret eden Demir, "Çiftçimiz önceden bir dönümden aldığı 2 ya da 3 ton verimini şimdi 6-7 tona çıkardı. Bunun için onların ve bizim yüzümüz gülüyor" diye konuştu.

Erzurum Şeker Fabrikası Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu ise kalite ve kapasiteyi artırmak için yatırım yaptıklarını anlattı.

AA

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Fabrikanın üretim kapasitesi artırıldı

Daha önce 300 bin ton pancar işleyen fabrikanın bu yıl 500 bin ton pancar işleyerek 65 bin ton şeker üreteceğini bildiren Karavaizoğlu, "Biz çiftçinin maliyetinin yüzde 50'sini finanse ediyoruz, dolayısıyla pancarı aldığımızda yüzde 50'sini biz ödemiş oluyoruz. Bu sene Almanya'dan 3 pancar yükleme makinesi aldık. Tarladan pancarları alıyoruz ve fabrikaya nakliyesini biz yapıyoruz. Bundan dolayı da çiftçimizden herhangi bir para talep etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

AA
Tarladan alınan pancarlar, fabrikaya götürülüyor.
  • Çiftçilerden Dursun Özkan da makine ve sulama konusunda destek aldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:
  • "Albayrak Grubu geldikten sonra yağmurlu sulama makine sistemiyle pancar ekimine başladık ve verimimizde yarı yarıya artış oldu. Daha önce söküm makinesi sıkıntısı oluyordu ama şimdi büyük makinelerle söküm yapıyoruz. Bir haftalık işi bir günde bitiriyoruz. Erzurum'da en büyük sıkıntımız zaman kaybıydı fakat makineler sayesinde bu zaman kaybını yarı yarıya düşürdük ve gelirimiz de aşağı yukarı yarı yarıya arttı. Özelleştirme olmadan pancar ekimi çok azdı ama şimdi arttı. 10 dönüm yerine şimdi 20 dönüm ekmeye başladık çünkü makine güvencesi var."

AA
Erzurum Şeker Fabrikası Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu, kapasiteyi artırmak için yatırım yaptıklarını ifade etti.

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