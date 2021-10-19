Ekonomi Albayrak Grubunun sağladığı teşviklerden üreticiler memnun Hedef 550 bin ton pancardan 82 bin ton şeker üretimi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Albayrak Grubu'nun sağladığı teşviklerden üreticiler memnun: Hedef 550 bin ton pancardan 82 bin ton şeker üretimi

Üç yıldır bölge çiftçisine çeşitli destekler veren Albayrak Grubu’nun bünyesindeki Mezra Ziraat A.Ş. vesilesiyle bölgede hareketlenen şeker pancarı üretiminde bu yılki hasat başladı. Çiftçinin bölgedeki en büyük destekçisi olan Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikalarında, pancar şekeri üretimi için de başlamış oldu. Bu yılki hasattan 550 bin ton pancar hasadı ve 82 bin ton kristal şeker üretimi gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

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Haber Merkezi İHA
Albayrak Grubunun sağladığı teşviklerden üreticiler memnun: Hedef 550 bin ton pancardan 82 bin ton şeker üretimi
Üreticinin en büyük destekçisi olarak bölgede faaliyette bulunan Mezra Ziraat, üreticinin 3 yıldır arazisine sulama, tohum, gübre ve tarımsal ilaçlama desteği veriyor.

Yem bitkileri üretimine talebin artması nedeniyle azalan şeker pancarı üretimi, Albayrak Grubu öncülüğünde verilen destekler neticesinde Erzurum ve Erzincan bölgesinde artmaya başladı. Üç yıldır bölge çiftçisine çeşitli destekler veren Albayrak Grubu’nun bünyesindeki Mezra Ziraat A.Ş. vesilesiyle bölgede hareketlenen şeker pancarı üretiminde bu yılki hasat başladı.

  • Çiftçinin ürettiği pancarı satın alan Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikalarında bu yılki şeker üretimi de başlamış oldu.

Üreticinin en büyük destekçisi olarak bölgede faaliyette bulunan Mezra Ziraat, üreticinin 3 yıldır arazisine sulama, tohum, gübre ve tarımsal ilaçlama desteği veriyor, mahsulünü modern tarım araçlarıyla topluyor. Şeker Fabrikaları da kendi araçlarıyla nakliye desteği vererek çiftçinin ürettikleri pancarı satın alıyor. Sukkar Şeker markasıyla üretim yapan Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları 2019- 2020 döneminde işlediği 610 bin ton şeker pancarından 91 bin ton şeker elde ederek tarihinin en önemli üretim rekoruna imza atmıştı. Bu yıl da bölgede kuraklık ve don olmasına rağmen 550 bin ton şeker pancarı hasadı, 82 bin ton kristal şeker üretimi gerçekleştirmesi hedeflenen Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikalarında bu yılın ilk hasadından şeker üretimi de başladı.

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Pancara yağışsız sulama

"Ülke ekonomisine yerel kaynaklarla katkı"


Pancar hasadı hakkında bilgi veren Mezra Ziraat A.Ş. Saha Yöneticisi Ferit Özkan, “Son teknoloji, 6 sıralı makinelerle, son sistem araçlarla bu yılki hasadı gerçekleştiriyoruz. Fabrikalarımızla birlikte üreticiye sulama, üretim desteği, makine, ekipman, modern tarım uygulama eğitimi gibi destekler sunuyoruz. Bu sayede çiftçinin maliyetleri düşüyor. Biz de bölgedeki şeker fabrikalarına, hammadde tedarikini kolaylaştırmış oluyoruz. Böylece ülke ekonomisine de yerel kaynaklarla katkıda bulunmuş oluyoruz” dedi.

"Erzurum ve Erzincan ekonomisine 600-650 milyon liralık bir hacim"

Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları Genel Müdür Vekili Necati Karavaizoğlu ise pancardan şekerin nasıl elde edildiğini anlattı.

Karavaizoğlu, şu bilgilere yer verdi:

“Çiftçiye nakliye desteği sağlayarak şeker pancarını fabrikaya getiriyoruz. Önce analizini gerçekleştiriyoruz. Ardından yıkama işlemine geçiyoruz. Bıçaklardan geçirerek kıyım haline getiriyoruz. Ardından sıcak suya aktarıyoruz. Dev tanklarda şekeri pancardan ayrıştırarak suyu buharlaştırıyoruz. Kalan posayı da presliyoruz. Şekerli suyunu ayırarak, posasını da çiftçiye hayvan yemi olarak veriyoruz. Kristalleşen şekeri de kurutarak son ürün haline getiriyoruz. En son işlemde de ambalajlara koyuyoruz. Her iki fabrikamızla toplamda 4 bin üreticimizle Erzurum ve Erzincan ekonomisine 600-650 milyon liralık bir hacim kazandırıyoruz.”

Üreticiler memnun

Üreticiler ise firmanın bu desteklerinden memnun. 15 yıldan fazladır üretim yapan çiftçi Mustafa Uzunoğlu da ürettiği şeker pancarını 20 dekardan, 100 dekara çıkardığını belirtti. Uzunoğlu, 500 dekar alanda üretime çıkmayı hedefliyor. Fabrikaların ve Mezra Ziraat’in de destekleriyle önceden dekarda 3 ton verim alırken şimdi 5 tonun üzerinde de verim almaya başladıklarını ifade ediyor.

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Albayrak Grubu'ndan kuraklığa karşı pancar üreticilerine yağmurlama sistemi desteği
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Albayrak Grubu'ndan kuraklığa karşı pancar üreticilerine yağmurlama sistemi desteği
Erzurum ve Erzincan şeker fabrikaları bünyesindeki kurulan Mezra Ziraat Anonim Şirketi, kuraklığa karşı çiftçilere gelirlerinin düşmemesi için yağmurlama sistemleri ve modern tarım araçları konusunda destek oluyor. Kentte pancar üretimini artırmak için oluşturulan ve Albayrak Grubu'na ait Erzurum ve Erzincan şeker fabrikaları bünyesinde kurulan Mezra Ziraat Anonim Şirket, hem doğal kaynakların verimli kullanılmasını hem de ürünlerin daha iyi sulanabilmesi için çiftçilere devlet teşviki kapsamında kredi ile kar amacı gütmeden yağmurlama sulama sistemi borularını temin ediyor.


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