Albayrak İK’ya ödül

Yüzlerce firmanın katıldığı programda Türkiye genelinde 200 şirkete ödül verildi. 18. Dijital Dünya, Teknolojik Dönüşüm ve İnsan Kaynakları Zirvesi’nde “İnsana Saygı Ödülü” nü bu yıl Albayrak Holding almaya hak kazandı.
İNSANA SAYGI MESAJI
Albayrak Holding İnsan Kaynakları Grup Müdürü Hüseyin Yavuztürk ve ekibi “İnsana Saygı” ödülüne layık görüldü. Ödülü, Albayrak Holding İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü adına Bilal Aydoğdu’ya Kariyet.net Genel Müdürü Fatih Uysal takdim etti. Ödül töreni toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.