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Ekonomi Albayrak İKya ödül
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Albayrak İK’ya ödül

Türkiye’nin en prestijli ve köklü İnsan Kaynakları Ödülü olan Kariyer.net İnsana Saygı Ödülleri Volkswagen Arena’da düzenlenen törenle bu yıl 18.kez sahiplerini buldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ödülü, Albayrak Holding İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü adına Bilal Aydoğdu aldı
Ödülü, Albayrak Holding İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü adına Bilal Aydoğdu aldı

Yüzlerce firmanın katıldığı programda Türkiye genelinde 200 şirkete ödül verildi. 18. Dijital Dünya, Teknolojik Dönüşüm ve İnsan Kaynakları Zirvesi’nde “İnsana Saygı Ödülü” nü bu yıl Albayrak Holding almaya hak kazandı.

İNSANA SAYGI MESAJI

Albayrak Holding İnsan Kaynakları Grup Müdürü Hüseyin Yavuztürk ve ekibi “İnsana Saygı” ödülüne layık görüldü. Ödülü, Albayrak Holding İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü adına Bilal Aydoğdu’ya Kariyet.net Genel Müdürü Fatih Uysal takdim etti. Ödül töreni toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

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