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Ekonomi Albayrak Medya Grubu ile Azerbaycan Trend Haber Ajansından işbirliği anlaşması
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Albayrak Medya Grubu ile Azerbaycan Trend Haber Ajansı’ndan işbirliği anlaşması

Azerbaycan Milletvekili Sevil Mikayılova ve Trend Haber Ajansı Müdürü İlgar Hüseynov Albayrak Grubu'nu ziyaret etti. İki isim de Albayrak Medya Grubu'na Karabağ’ın işgalden kurtarılması operasyonuna destek veren yayınlarından dolayı teşekkürlerini iletti. Karabağ harekatının başarıyla sonuçlanmasından dolayı Milletvekili Mikayılova ve gazeteci Hüseynov’u tebrik eden Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ise Türkiye’nin her alanda kardeş Azerbaycan’ın yanında olduğunu ve medya alanında da iki ülkenin ortak çalışmalar yürütmesi gerektiğinin altını çizdi. Görüşme sonrasında Albayrak Medya ile Trend Haber Ajansı arasında karşılıklı işbirliği anlaşması imzalandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak- ​Azerbaycan Milletvekili Sevil Mikayılova- Trend Haber Ajansı Müdürü İlgar Hüseynov
Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak- ​Azerbaycan Milletvekili Sevil Mikayılova- Trend Haber Ajansı Müdürü İlgar Hüseynov

Azerbaycan Milletvekili Sevil Mikayılova ve Trend Haber Ajansı Müdürü İlgar Hüseynov, Albayrak Grubuna ziyaret gerçekleştirdi. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ile görüşen Azerbaycan heyeti, Albayrak Medya Grubunun Karabağ’ın işgalden kurtarılması operasyonuna destek veren yayınlarından dolayı teşekkürlerini iletti.

İki ülke ortak çalışmalar yürütmeli

Karabağ harekatının başarı ile sonuçlanmasından dolayı Milletvekili Mikayılova ve gazeteci Hüseynov’u tebrik eden Ahmet Albayrak, Türkiye’nin her alanda kardeş Azerbaycan’ın yanında olduğunu ve medya alanında da iki ülkenin ortak çalışmalar yürütmesi gerektiğine vurgu yaptı. Azerbaycanlı heyet, sıcak karşılama ve misafirperverliklerinden dolayı Ahmet Albayrak’a teşekkür ederek kendisine tarihi Guba halısı hediye ettiler. Görüşmede Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Karaca ve Albayrak İnşaat Genel Müdürü Yunus Yılmaz da yer aldı.

Azerbaycan heyeti daha sonra Albayrak Medya Grubu’nun dijital yayınlarının koordine edildiği Piri Medya’yı ziyaret ederek Genel Müdür Ömer Karaca’dan bilgiler aldı. Görüşmede Albayrak Medya Grubunun basılı, görsel ve dijital mecralarında Azerbaycan’ın haklı davasına verilen desteğe dair bir sunum yapıldı.

Hazırlanan özel içerikler Azerbaycan’da çok rağbet gördü

Azerbaycan Milletvekili Sevil Mikayılova Türk medyasının Karabağ harekatı boyunca Azerbaycan’ın sesini dünyaya duyurmak için yoğun çaba gösterdiğine değindi. Trend Haber Ajansı Müdürü İlgar Hüseynov ise Yeni Şafak gazetesinin yanı sıra Tvnet televizyonu ile yenisafak.com ve gzt.com’un Karabağ harekatı sürecinde hazırladıkları özel içeriklerinin Azerbaycan’da çok rağbet gördüğünü ve bunun kardeşliğin bir yansıması olduğunu vurguladı.

Albayrak Medya ile Trend Haber Ajansı arasında karşılıklı işbirliği anlaşması

Görüşmede, 10 Aralık’ta Bakü’de Türkiye-Azerbaycan Ortak Medya Platformu’nun kurulmasıyla ilgili imzalanan anlaşma da gündeme geldi. Albayrak Medya Grubu ile Trend Haber Ajansı’nın oluşturulacak ortak medya platformuna vereceği desteğin çerçevesi üzerine görüşmelerin devam etmesi üzerine karar alındı. Görüşme sonrasında Albayrak Medya ile Trend Haber Ajansı arasında karşılıklı işbirliği anlaşması imzalandı.

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