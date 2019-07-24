Ekonomi Aldığı destekle işinin patronu oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Aldığı destekle işinin patronu oldu

Mersin’de girişimcilik belgesi alıp, terzi dükkanı açan Perihan Mahmutoğlu (42), personel alma noktasına geldiğini söyledi. Merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan Perihan Mahmutoğlu, 10 yıl tekstil atölyesinde çalıştı. 3 çocuğuna bakmak için iş hayatına ara verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Perihan Mahmutoğlu
Perihan Mahmutoğlu

Mahmutoğlu, çocuklarının büyümesiyle de iş hayatına dönmek istedi. 3 yıl önce İŞKUR’un girişimcilik eğitim programına katıldı. İş kurma ve yürütme konularında eğitim alan, ardından da KOSGEB’e başvuran Mahmutoğlu, terzi dükkanını açtı.

Perihan Mahmutoğlu, “Kurs sonunda aldığım girişimcilik belgesiyle KOSGEB’e başvurdum. Başvurumun kabul edilmesiyle, gerekli malzeme ve teçhizatı aldım. 40 bin lira hibe desteği ile iş yerimi açtım. İlk zamanlarda ‘günde üç, dört müşterim olsun bana yeter’ diyordum. Şu an personel almayı bile düşünüyorum” dedi.

“ÇOK ÇABA SARF ETTİM”

Mahmutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kuruluş döneminde, eşimin de yardımlarıyla, işyerimin ayakta durması için çok çaba sarf ettim. İlk yıl fazla bir kazancım olmadı. Azimle zorlu süreci başarıyla atlattım. İşlerini iyi yaptıkları takdirde, dürüst ve samimi olduklarında kazandıklarını göreceklerdir.”

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