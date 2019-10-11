Ekonomi Alfa Romeo Giuliaya performans ödülü
OTOMOTİV

Alfa Romeo Giulia’ya performans ödülü

Alfa Romeo yeni bir ödülün daha sahibi oldu. Markanın performanslı sedan modeli Giulia Quadrifoglio, What Car? Yılın İkinci El Otomobili Ödülleri’nin Performans Otomobilleri Kategorisi’nde en üst sırada yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​ Alfa Romeo Giulia
​ Alfa Romeo Giulia

İtalyan stili ile yüksek performansı mükemmel bir şekilde harmanlayan Giulia Quadrifoglio, uzmanların oylarıyla birinciliğe ulaşarak rakiplerini geride bıraktı.

Alfa Romeo, Giulia Quadrifoglio ile İngiltere’nin prestijli yayınları arasında yer alan What Car?

2019 Yılın İkinci El Otomobili Ödülleri’nin Performans Otomobili Kategorisinde birinci oldu. İtalyan stili ile yüksek performansı mükemmel bir şekilde bünyesinde harmanlayan Giulia Quadrifoglio, uzmanların oylarıyla tüm rakiplerini geride bıraktı.

What Car? Dergisi Editörü Steve Huntingford, konuyla ilgili değerlendirmesinde:

“Giulia Quadrifoglio, heyecan verici otomobillerin yer aldığı bu kategoride, üstün performansı ve sürüş özellikleriyle ön plana çıkmayı başardı. 510 HP gücündeki Bi-turbo beslemeli V6 motorun sesi, ister dışarıdan ister araç içinde heyecan katsayısını ve otomobilin çekiciliğini daha da arttırıyor. Bu otomobil, ikinci el olarak satın alındığında dahi sürücüsüne belirgin bir katma değer yaratıyor.” ifadelerini kullandı.

Eşsiz performans otomobili Yüzde 50:50 ön ve arka aks ağırlık dağılımı ve arkadan itişli yapısıyla, sürüş esnasında son derece dengeli bir duruş sergileyen Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio’nun motor kaputunun altında 2,9 litre hacimli Bi-Turbo V6 görev yapıyor. Modern teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanan motor, 510 HP güç üreterek Giulia Quadrifoglio’yu sadece 3,9 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaştırıp 307 km/s maksimum hıza imkân tanıyor.

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