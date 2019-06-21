Ekonomi Algı operasyonlarına birlikte karşı duralım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Algı operasyonlarına birlikte karşı duralım

EGD 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Ekonomi gazetecilerinin bir araya geldiği etkinlikte konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, basının kilit önemine dikkat çekerek, Türkiye’ye karşı oluşturulmuş olan büyük algı operasyonuna karşı birlikte hareket etmenin önemine değindi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekonomi basınının ödül gecesi
Ekonomi basınının ödül gecesi

Ekonomi gazetecilerini bir araya getiren EGD 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Törende konuşan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, ekonomiyle ilgili verilen ödüllerin ve ekonomi basınının yaptıklarının önemine işaret etti. Nebati, “Burada görev alan ve yazan, objektif bir şekilde düşüncelerini aktaran, verilere göre hareket eden ekonomi basınındaki değerleri kardeşlerimizin ortaya koyacakları performans, Türkiye’ye karşı oluşturulmuş olan bu büyük algı operasyonunda aslında dönüşümünü sağlayacak ve gerçeklerle hem toplumu hem de uluslararası arenadaki her türlü paydaşı buluşturacak bir durum ortaya çıkaracaktır” diye konuştu.

YÖNLENDİRİCİ SİZLERSİNİZ

Nebati, Türkiye’nin özellikle son 17 yılda büyüdüğünü aktararak, “17 yıldır ülkede gerçekleşen o büyük değişimi bizzat yaşayan insanlar olarak ona göre hareket etmemiz gerekirken özellikle uluslararası arenada ve onların şu andaki temsilcileri konumundaki birtakım odaklar algı operasyonlarıyla ülkedeki bu büyük değişimi, şu anda yaşadığımız o olağanüstü atmosferi maalesef bozacak algı operasyonları yapıyorlar” dedi. Nebati, konuşmasını şöyle sürdürdü:

KÖTÜ SENARYOLARA EN İYİ CEVAP

“Bu algı operasyonlarının üstesinden gelmek ve özellikle algı operasyonlarının ortaya koyduğu kötümser havayı ortadan kaldırmak için bizim gerçek ekonomi ve rakamlarla sokaktaki havayla hareket eden insanlara ihtiyacımız var. İşte bugün de bunları ortaya koyanlar var.”

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından Kandilli Cemile Sultan Korusu’nda gerçekleştirilen gecede ekonomi basını bir araya geldi. Diğer bir konuşmayı gerçekleştiren konuşan Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, “Türkiye ekonomisini yönlendiren bir anlamda sizlersiniz ve Türkiye için çok çalışıyorsunuz. Biz de devlet olarak bunun çok net bir şekilde farkındayız” diye konuştu.

REKLAM

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise söz konusu etkinliğe ev sahiplik yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, ekonomi gazetecilerinin basında önemli yer teşkil ettiğine dikkati çekti.

GELENEĞE DÖNÜŞTÜ

Etkinliğin oldukça güzel geçtiğine işaret eden Avdagiç, “Türk ekonomi basının tüm katılımcılarını, tüm seviyedeki eski duayen isimleri, yeni gelenleri ve bu işe senelerini veren isimleri gördük. Güzel bir etkinlik oldu. Güzle işler yapanların hatırlanması ve ödüllendirilmesi de yine güzel bir gelenek EGD’de. Biz de karınca kararınca buna katkı vermeye çalışıyoruz. Ben EGD Yönetimini ve bugün ödül alan herkesi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.EGD Başkanı Celal Toprak ise ödül alanları tebrik etti.

  • YENİ ŞAFAK’A ÖDÜL
  • Nureddin Nebati ve Orhan Orhun Ünal (Sağda)
  • Farklı kategorilerde değerlendirme yapılan gecede, Yeni Şafak Gazetesi de ödül alanlar arasındaydı. Yeni Şafak Ekonomi Servisi Editörü, Orhan Orhun Ünal, ‘Altın Günleri Piyasa Yaptı’ isimli haberi ile Namık Ahıska Özel Ödülü’ne layık görüldü. Ünal’a, plaketini Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati takdim etti.

Gösterge faizi 600 baz puan düştü
EKONOMİ
Gösterge faizi 600 baz puan düştü
Bizi izlemeye devam edin

Bizi izlemeye devam edin

Mossad Fatih gemisini adım adım takip ediyor.
Bizim ittifakımız MHP ile

Bizim ittifakımız MHP ile

Erdoğan, ortak yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Algı operasyonlarınabirlikte karşı duralım

Algı operasyonlarına
birlikte karşı duralım

​EGD 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.
Tercihler 23-29 Temmuz'da

Tercihler 23-29 Temmuz'da

2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı.
Kısa sürede öğreneceksiniz

Kısa sürede öğreneceksiniz

Trump'tan 'İran'a saldıracak mısınız?' sorusuna cevap
'Bakaya'lara <br>bedelli müjdesi

'Bakaya'lara
bedelli müjdesi

1 Kasım'a kadar başvurmaları gerekiyor.
ABD, İran'ı suçlayamaz!

ABD, İran'ı suçlayamaz!

​İran, ABD'nin casus uçağını vurdu: Şimdi ne olacak?
68 bin kişi oy kullanamayacak

68 bin kişi oy kullanamayacak

​Pazar günü seçmen listelerindeki bu nota dikkat.

Afganistan'ı görüştüler

Afganistan'ı görüştüler

Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü.
Kararlılığın <br>adı olacak

Kararlılığın
adı olacak

​Yavuz sondaj gemisi Doğu Akdeniz'e uğurlandı.
Kontenjan sayısı belli oldu

Kontenjan sayısı belli oldu

​YÖK öğretmenlik kontenjanının yüzde 10 düşürüldüğünü açıkladı.
Valiye hakaret<br>Cumhurbaşkanı'na hakarettir

Valiye hakaret
Cumhurbaşkanı'na hakarettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçelievler'de konuştu.
İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da yakalandı

​Gri kategoride her yerde aranıyordu.
Anketlerde manipülasyon var

Anketlerde manipülasyon var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 23 Haziran mesajı.
Asla izin vermeyeceğiz

Asla izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı basın mensupları ile buluştu.
17 sanığa 141 kez<br>ağırlaştırılmış müebbet

17 sanığa 141 kez
ağırlaştırılmış müebbet

Genelkurmay çatı davasında ceza yağdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.