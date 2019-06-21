Algı operasyonlarına birlikte karşı duralım

Ekonomi gazetecilerini bir araya getiren EGD 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Törende konuşan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, ekonomiyle ilgili verilen ödüllerin ve ekonomi basınının yaptıklarının önemine işaret etti. Nebati, “Burada görev alan ve yazan, objektif bir şekilde düşüncelerini aktaran, verilere göre hareket eden ekonomi basınındaki değerleri kardeşlerimizin ortaya koyacakları performans, Türkiye’ye karşı oluşturulmuş olan bu büyük algı operasyonunda aslında dönüşümünü sağlayacak ve gerçeklerle hem toplumu hem de uluslararası arenadaki her türlü paydaşı buluşturacak bir durum ortaya çıkaracaktır” diye konuştu.

YÖNLENDİRİCİ SİZLERSİNİZ

Nebati, Türkiye’nin özellikle son 17 yılda büyüdüğünü aktararak, “17 yıldır ülkede gerçekleşen o büyük değişimi bizzat yaşayan insanlar olarak ona göre hareket etmemiz gerekirken özellikle uluslararası arenada ve onların şu andaki temsilcileri konumundaki birtakım odaklar algı operasyonlarıyla ülkedeki bu büyük değişimi, şu anda yaşadığımız o olağanüstü atmosferi maalesef bozacak algı operasyonları yapıyorlar” dedi. Nebati, konuşmasını şöyle sürdürdü:

KÖTÜ SENARYOLARA EN İYİ CEVAP

“Bu algı operasyonlarının üstesinden gelmek ve özellikle algı operasyonlarının ortaya koyduğu kötümser havayı ortadan kaldırmak için bizim gerçek ekonomi ve rakamlarla sokaktaki havayla hareket eden insanlara ihtiyacımız var. İşte bugün de bunları ortaya koyanlar var.”

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından Kandilli Cemile Sultan Korusu’nda gerçekleştirilen gecede ekonomi basını bir araya geldi. Diğer bir konuşmayı gerçekleştiren konuşan Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, “Türkiye ekonomisini yönlendiren bir anlamda sizlersiniz ve Türkiye için çok çalışıyorsunuz. Biz de devlet olarak bunun çok net bir şekilde farkındayız” diye konuştu.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise söz konusu etkinliğe ev sahiplik yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, ekonomi gazetecilerinin basında önemli yer teşkil ettiğine dikkati çekti.

GELENEĞE DÖNÜŞTÜ

Etkinliğin oldukça güzel geçtiğine işaret eden Avdagiç, “Türk ekonomi basının tüm katılımcılarını, tüm seviyedeki eski duayen isimleri, yeni gelenleri ve bu işe senelerini veren isimleri gördük. Güzel bir etkinlik oldu. Güzle işler yapanların hatırlanması ve ödüllendirilmesi de yine güzel bir gelenek EGD’de. Biz de karınca kararınca buna katkı vermeye çalışıyoruz. Ben EGD Yönetimini ve bugün ödül alan herkesi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.EGD Başkanı Celal Toprak ise ödül alanları tebrik etti.

YENİ ŞAFAK’A ÖDÜL

Nureddin Nebati ve Orhan Orhun Ünal (Sağda)

Farklı kategorilerde değerlendirme yapılan gecede, Yeni Şafak Gazetesi de ödül alanlar arasındaydı. Yeni Şafak Ekonomi Servisi Editörü, Orhan Orhun Ünal, ‘Altın Günleri Piyasa Yaptı’ isimli haberi ile Namık Ahıska Özel Ödülü’ne layık görüldü. Ünal’a, plaketini Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati takdim etti.