​‘Alışgidiş’te kimlikle alışveriş dönemi.

Fibabanka, müşterinin şimdi alıp sonra ödediği ‘Alışgidiş’ uygulamasını hayata geçirdi. Alışgidiş tüketiciye, nakit ve kredi kartı ödemelerine alternatif olarak kimlikle yapabilecekleri yeni nesil bir ödeme imkânı sağlıyor. Alışgidiş, Fibabanka müşterisi olsun olmasın herkese kredi kartsız, kart limitsiz, bankaya gitmeden kolay ve anında kredi imkânı ile peşin fiyatına sıfır faizli ödeme alternatifleri sunuyor. 36 aya varan vade seçenekleriyle 55 markada, 11 bin 400 mağaza ve 100’ün üzerinde e-ticaret platformunda ‘Şimdi Al Sonra Öde’ finansman modeliyle hareket eden banka, 3 yıl içinde 25 bin Alışgidiş noktasına ulaşmayı hedefliyor.

Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, "Fibabanka müşterisi olsun olmasın herkes, kredi kartı limiti ve taksidi ile sınırlı kalmadan, Fibabanka'nın hızlı ve kolay uçtan uca dijital süreci ile yüksek tutarlar ve uzun vadelerde ödeme esnekliğine anında sahip olabiliyor” dedi. Fibabanka Ekosistem ve Platform Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk ise, “Hedefimiz, 3 yıl içinde 25 bin Alışgidiş noktasına ve 10 milyon tüketiciye ulaşarak 175 milyar TL finansman sağlamak” diye konuştu.

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