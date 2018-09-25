Ekonomi Alışverişe çıkacaklara poşet uyarısı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vatandaşa naylon poşet uyarısı

Alışverişe çıkacaklara poşet uyarısı

Alışverişlerde kullanılan naylon poşetlerin ücretli verilmesine yönelik çalışmanın gündeme gelmesinin ardından bazı marketler yönetmeliğin yürürlüğe girmesini beklemeden poşetlerden ücret almaya başladı. TESK Başkanı Bendevi Palandöken ise yaptığı açıklama ile vatandaşlara yanlarında alternatif taşıma malzemeleri bulundurmaları yönünde çağrıda bulundu.

Haber Merkezi AA
Alışverişlerde kullanılan poşetlerden ücret alınmaya başlandı.
Alışverişlerde kullanılan poşetlerden ücret alınmaya başlandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bazı marketlerin, naylon poşetleri ücretli satmaya başladığını belirterek, "Bunun için çantamızda, yanımızda bez torba, kese kağıdı, file çanta gibi alternatif taşıma malzemeleri bulundurmamız lazım." ifadesini kullandı.

1 Ocak'ta başlıyor

Palandöken, yazılı açıklamasında, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında 1 Ocak 2019 itibarıyla plastik alışveriş poşetlerinin tüm satış noktalarından ücretli temin edileceğini anımsattı.

Yönetmelik yürürlüğe girmeden ücret alınmaya başlandı

Bazı marketlerin, yönetmelik yürürlüğe girmeden poşet ücreti almaya başladığına dikkati çeken Palandöken, "Şimdiden parayla poşet satmak fırsatçılıktır. Poşet kullanımını azaltmak için yapıyor olsalardı, file ya da bez çantalar seçenek olarak sunulurdu." değerlendirmesinde bulundu.

  • Palandöken, poşet kullanımını azaltma amacı taşıyan yönetmeliği fırsata çevirenlere prim verilmemesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bunun için çantamızda, yanımızda bez torba, kese kağıdı, file çanta gibi alternatif taşıma malzemeleri bulundurmamız lazım. Bunu alışkanlık haline getirmek doğa ve çevremiz için çok önemli. Gelecek nesillere de bu alışkanlığı aktararak sağlığımızı ve dünyayı korumuş olacağız. Naylon poşetlerin, doğada yok olması uzun yıllar sürüyor ve sağlığa zarar veriyor. Naylon kullanımını azaltmak ekonomik anlamda da fayda sağlayacak. Plastiğin ham maddesi dışarıdan geldiği için dövizle ödeniyor."

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