Alışverişi mobilden yapmayı seviyoruz

Rekabet Kurumu tarafından hazırlanan ‘e-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’na göre tüketicilerin internetten alışveriş yaptıkları ürün kategorileri içinde ilk üç sırayı “moda”, “elektronik”, “kozmetik ve kişisel bakım” aldı. Tüketicilerin yüzde 70’inin, e-pazaryerlerinden ayda bir veya daha sık alışveriş yaptığı belirlendi.

Tüketici kitlesinden 25-34 yaş grubundaki “Genç” bölümü, e-pazaryerlerinden alışveriş yapma sıklığı en yüksek grup olarak tespit edildi. Bu grubun ayda ortalama 1,42 kez alışveriş yaptıkları görüldü. Tüketicilerin, e-pazaryerlerinden ilk kez alışveriş yapmaya başlamalarında etkili olan faktörler arasında, yüzde 48,2 ile sosyal medya ve internet sitelerindeki reklam ve tanıtımlar ilk sırada yer aldı.

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TRENDYOL ZİRVEDE

Tüketicilerin, kategoriden bağımsız olarak en sık tercih ettikleri e-pazaryerinin yüzde 49,6 ile Trendyol olduğu görüldü. Trendyol’un ardından yüzde 26,1 ile Hepsiburada, yüzde 8,4 ile GittiGidiyor, yüzde 7,8 ile N11, yüzde 2,5 ile Amazon, yüzde 1,7’şer ile ÇiçekSepeti ve AliExpress en çok en tercih edilen e-pazaryerleri olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda internet alışverişlerinin yüzde 84’ünün mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirdiği belirlendi. Ankete katılan tüketicilerin yüzde 48,7’sinin cep telefonunda “yalnızca bir uygulama” bulunduğu sonucuna ulaşıldı.

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