Ekonomi Alman enerji devi Uniperden rekor zarar
DÜNYA EKONOMİSİ

Alman enerji devi Uniper'den rekor zarar

Küresel enerji krizi sürecinde Alman enerji firması Uniper, ocak-eylül döneminde yaklaşık 40 milyar euro zarar açıkladı. Söz konusu zarar Uniper'in sermayesinin yarısından fazlasını oluştururken, Alman şirket tarihinin en büyük zararları arasında yer aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Alman enerji devi Uniperden rekor zarar
Arşiv

Küresel enerji krizi sürecinde mali yapısı bozulan Alman enerji firması Uniper, ocak-eylül döneminde yaklaşık 40 milyar avro zarar açıkladı.

40 MİLYAR AVRO ZARAR

Uniper, ocak-eylül dönemine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, şirket yılın 9 ayında yaklaşık 40 milyar avro zarar etti. Bu tutar, şirketin spot piyasada çok daha yüksek fiyatlarla gaz almasıyla oluşan 10 milyar avroluk ek maliyetin yanı sıra Rusya'nın artık Almanya'ya gaz tedarik etmemesi nedeniyle gelecekte beklenen 31 milyar avroluk zarar olarak hesaplandı.

ŞİRKET TARİHİNİN EN BÜYÜK ZARARI

Söz konusu zarar Uniper'in sermayesinin yarısından fazlasını oluştururken, Alman şirket tarihinin en büyük zararları arasında yer aldı.

Almanya'da kara kış hazırlığı: Doğalgaz ithalatçısı Uniper'i de kamulaştırdı
DÜNYA
Almanya'da kara kış hazırlığı: Doğalgaz ithalatçısı Uniper'i de kamulaştırdı

Uniper Finans Direktörü Tiina Tuomela, yaptığı açıklamada, müşterilerin arz güvenliğini sağlamak için Uniper'in bir süredir önemli ölçüde spot piyasadan daha yüksek fiyatlarla gaz tedarik ettiğini ve maliyetler tüketicilere yansıtılmadığı için önemli kayıplar yaşadığını ifade etti.

Alman hükümetinin Uniper'i kamulaştırmasını sağlayacak istikrar paketinin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Tuomela, "Riskleri en aza indirmek ve Rusya'nın askıya alınan gaz tedarikinden kaynaklanan kayıpları 2024 yılına kadar sona erdirmek için gaz portföyümüzü yeniden yapılandırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da enerji krizi: Planlanandan daha fazla borçlanma yapılacak
EKONOMİ
Almanya'da enerji krizi: Planlanandan daha fazla borçlanma yapılacak
Yılın en başarılı projesi

Yılın en başarılı projesi

Rekor sürede tamamlanmıştı: Büyük onur.
Toprağın altında buldu

Toprağın altında buldu

​Milyonlarca kişi bu anı izledi: Değeri pası çözülünce ortaya çıktı.
Biden endişeli: Seçim sonuçlarını reddedenler ülkeyi kaosa sürükleyecek

Tahıl anlaşmasında yeniden masaya oturan Kremlin'den dikkat çeken açıklama.

​Sınırımıza dayandı: Gizlice eve giriyor bir daha asla çıkmıyor.

​'Kabul edilmezse halk oylamasına gidilecek.'

​Binlerce kişi hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.