Ekonomi Alman turizm devi 48 şubesini kapatıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Alman seyahat şirketi TUI, İngiltere’de 48 şubesini kapatma kararı aldı

Alman turizm devi 48 şubesini kapatıyor

İngiltere’nin en büyük seyahat şirketi konumunda olan TUI’den yapılan açıklamada, ülkedeki 48 şubenin kapatılmasına karar verildiği bildirildi. Şirket, karara gerekçe olarak seyahat endüstrisinin yeni tip koronavirüs salgınında “daha önce benzeri görülmemiş bir baskı” altında olmasını gösterdi.

Haber Merkezi AA
Alman seyahat şirketi TUI, İngiltere’de 48 şubesini kapatma kararı aldı
Foto/arşiv: Alman seyahat şirketi TUI

Alman seyahat şirketi TUI, İngiltere’de 48 şubesini kapatma kararı aldı.

Açıklamada, şirketin, kapatılacak şubelerin ardından İngiltere’de geriye kalan toplam 314 şube ile faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

Şirket açıklamasında, seyahat endüstrisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında “daha önce benzeri görülmemiş bir baskı” altında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şubelerde istihdam edilen 237 kişinin bir kısmının evlerden ya da diğer şubelerden çalışmaya devam edebilecekleri ifade edildi.

Şirketten daha önce yapılan açıklamada, 2021 yaz sezonunda normal kapasitenin yüzde 80’i civarında bir faaliyetin beklendiği, şu ana kadar 2,8 milyon kişinin yaz tatili için rezervasyon yaptırdığı belirtilmişti.

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