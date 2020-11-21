Alman Tagesschau gazetesi: Savaşların seyrini değiştiren Türk SİHA’larına Avrupa hazır değil

Dünya basınında Türkiye üretimi İHA/SİHA’lara yönelik övgü dolu yazılar yayımlanmaya devam ediyor. Son olarak Alman haber sitesi Tagesschau’da Silvia Stöber tarafından ‘Kaçmak için yedi saniye’ başlıklı bir yazı kaleme alındı.

EKONOMİ Forbes dergisinden Türk SİHA’larına övgü: Zaferin arkasındaki ‘Sihirli Kurşun’

"Türkiye silah teknolojisi ve taktiklerini geliştiriyor"

Yazıda Azerbaycan’ın Türk yapımı Bayraktar TB2’lerle kazandığı zafer üzerinden Türkiye üretimi İHA/SİHA’lara değinen Stöber, “Türkiye silah teknolojisi ve taktiklerini geliştiriyor. Türkiye, insansız hava araçlarını silahlar ve diğer askeri teçhizatlarla elektronik ağlar üzerinden koordine ediyor. Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı savaşındaki zaferi, bu kombinasyonun ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Uydu sistemli Bayraktar TB2 ilk kez görüntülendi: Burun kısmı daha farklı

DÜNYA ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Türkiye’nin artan askeri gücünden endişeliyiz

"Avrupa SİHA'lar ile baş edemez"

İHA’ların Ermeniler üzerinde moral bozucu bir etki yaptığının ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin İHA’lar sayesinde düşmanla doğrudan temas kurmadan kayıplarını düşük tutmayı başardığının belirtildiği yazıda, “Türkiye gibi ülkeler, savaş dronlarının kullanımında öncü. Silah ambargolarını kırıyor ve savaşın gidişatını değiştiriyor. Avrupa buna hazırlıklı değil. Avrupa‘nın hava savunma sistemleri, SİHA’lar ile baş edemez” denildi.

REKLAM