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Ekonomi Alman Tagesschau gazetesi Savaşların seyrini değiştiren Türk SİHAlarına Avrupa hazır değil
SAVUNMA SANAYİ

Alman Tagesschau gazetesi: Savaşların seyrini değiştiren Türk SİHA’larına Avrupa hazır değil

Türk İHA/SİHA'larının başarısı dış basında konuşulmaya devam ediyor. Alman Tagesschau gazetesinde kaleme alınan analizde, Türkiye’nin SİHA kullanımında öncü olduğu, böylece savaşın seyrini değiştirebildiği belirtildi. Yazıda ayrıca, Avrupa’nın buna hazırlıklı olmadığı ifade edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayraktar TB2
Bayraktar TB2

Dünya basınında Türkiye üretimi İHA/SİHA’lara yönelik övgü dolu yazılar yayımlanmaya devam ediyor. Son olarak Alman haber sitesi Tagesschau’da Silvia Stöber tarafından ‘Kaçmak için yedi saniye’ başlıklı bir yazı kaleme alındı.

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"Türkiye silah teknolojisi ve taktiklerini geliştiriyor"

Yazıda Azerbaycan’ın Türk yapımı Bayraktar TB2’lerle kazandığı zafer üzerinden Türkiye üretimi İHA/SİHA’lara değinen Stöber, “Türkiye silah teknolojisi ve taktiklerini geliştiriyor. Türkiye, insansız hava araçlarını silahlar ve diğer askeri teçhizatlarla elektronik ağlar üzerinden koordine ediyor. Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı savaşındaki zaferi, bu kombinasyonun ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

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"Avrupa SİHA'lar ile baş edemez"

İHA’ların Ermeniler üzerinde moral bozucu bir etki yaptığının ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin İHA’lar sayesinde düşmanla doğrudan temas kurmadan kayıplarını düşük tutmayı başardığının belirtildiği yazıda, “Türkiye gibi ülkeler, savaş dronlarının kullanımında öncü. Silah ambargolarını kırıyor ve savaşın gidişatını değiştiriyor. Avrupa buna hazırlıklı değil. Avrupa‘nın hava savunma sistemleri, SİHA’lar ile baş edemez” denildi.

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