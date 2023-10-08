Almanya da doğal gaz istiyor

Doğal gaz ihracatı için Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Moldova ile anlaşma imzalayan Türkiye’nin kapısını çalan başka ülkeler var sırada. Almanya’nın doğal gaz almak için Türkiye’den talepte bulunduğu öğrenildi. Türkiye son dönemde yaptığı doğal gaz ihracat anlaşmalarıyla gaz merkezi olma yolunun taşlarını döşerken, Avrupa'nın enerji tedarikinde de kilit rol oynamaya hazırlanıyor. Halihazırda Yunanistan'a boru hatlarıyla gaz sevk eden Türkiye, bu yıl Avrupa'da 4 ülkeyle daha doğal gaz ihracatı anlaşmalarına imza attı.

TÜRKİYE’NİN KAPISINI ÇALACAKLAR

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Moskova yönetimiyle ters düşen Avrupa ülkelerinin, enerji açığını kapatma arayışı sürüyor. Savaşın ardından ikinci kışa hazırlanan Avrupa ülkeleri, geçen kış hem doğal gaz tedariki hem de aşırı yükselen fiyatlar nedeniyle büyük sıkıntı yaşamıştı.

Bu konudaki en büyük tedirginliği ise Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip Almanya’nın sanayicisi yaşadı. Kaynak bulma arayışını sürdüren Almanya, Türkiye’den doğal gaz almak istiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Almanya’nın Türkiye’den doğal gaz almaya yönelik talebi bulunuyor.

SIRADA DİĞER ORTA AVRUPA ÜLKELERİ VAR

Enerji arz güvenliklerini sağlamak için kaynak çeşitliliğini artırma arayışında olan diğer Orta Avrupa ülkelerinin de Türkiye’nin kapısını çalması bekleniyor. Çünkü Ukrayna Rusya Savaşı uzadıkça, enerji altyapısı zayıf Avrupa’daki birçok ülke enerji açığını kapatmakta daha büyük zorluklar yaşayacak. Uluslararası boru hatları, depolama tesisleri ve LNG terminalleri sayesinde doğal gaz ticaretinde önemli bir merkez haline gelen Türkiye, doğal gaz açığı bulunan ülkeler için önemli bir tedarikçi ülke konumunda bulunuyor. Türkiye şimdiye kadar 4 Avrupa ülkesine doğal gaz ihraç etmek için anlaşma imzaladı.

İLK ANLAŞMA BULGARİSTAN İLE

Türkiye, yılın ilk doğal gaz ihracatı anlaşmasını ocak ayında Bulgaristan ile yaptı. Türkiye'den Bulgaristan'a 13 yıl süreyle yıllık 1,5 milyar metreküp doğal gaz ihracatını kapsayan anlaşma imzalandı. Ardından Macaristan geldi. Anlaşmayla ilk kez sınırı olmayan bir ülkeye boru hatlarıyla gaz ihraç etmek için imzayı atan Türkiye’den Macaristan’a 275 milyon metreküplük doğal gaz ihracatı öngörülüyor.

Türkiye’nin altyapısı sağlam

Türkiye; İran, Azerbaycan ve Rusya başta olmak üzere 10 farklı ülkeden LNG olarak gaz tedarik ediyor. Bu kapsamda altyapısı hazır olan Türkiye, olası anlaşmalar durumunda farklı ülkelerin taleplerini de karşılayabilecek potansiyele sahip. İmzalanan anlaşmalar ile bir yandan ticari hareketlilik artarken diğer taraftan da Güney Gaz Koridoru projesinin Türkiye üzerinden Avrupa’ya uzaması ihtimali yükseliyor.

İhtiyaca en hızlı biz cevap veririz

Rusya-Ukrayna Savaşı ile Avrupa’nın gaz tedarikinde büyük bir boşluk oluştu. Bu boşluk Türkiye dışında Mısır, Libya ve Cezayir gibi ülkelerle doldurulabilir ancak buna yönelik çalışmaların tamamlanması için en az 5 yıla ihtiyaç var. Söz konusu ülkeler Avrupa’nın ihtiyacını karşılamada yetersiz kaldığı için Türkiye Avrupa’nın ihtiyacına en hızlı cevap verecek ülke olarak öne çıkıyor.

Moldova’ya 2 milyon m3

Yılın üçüncü gaz ihracatı anlaşması Romanya ile yapıldı. Türkiye, günlük 4 milyon metreküpe kadar doğal gazı Romanya’ya ihraç edecek. Sevkiyatın 1 Ekim’de başlaması, 31 Mart 2025’te sona ermesi planlandı. Yılın dördüncü doğal gaz ihracat anlaşması ise Moldova ile imzalandı. Sevkiyat 1 Ekim’de başlayacak, günlük 2 milyon metreküp doğal gaz ihraç edilecek.







