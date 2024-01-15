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Ekonomi

Almanya ekonomisi küçülüyor: Girdiği durgunluktan bir türlü çıkamıyor

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Alman ekonomisinin 2023 yılı büyüme öncü verilerini açıkladı. Son verilere göre Almanya ekonomisi geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,3 daraldı. Alman ekonomisinin Kovid-19 salgınının başladığı 2020 yılında yaşanan keskin ekonomik durgunluğun ardından girdiği toparlanma sürecini 2023 yılında devam ettiremediğine dikkati çekildi..

14:44 - 15/01/2024 Pazartesi
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Verilere göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,3 geriledi.


Alman ekonomisindeki küçülme oranı piyasa beklentileriyle uyumlu seviyede gerçekleşti.


Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya, 2022 yılında ise yüzde 1,3 düzeyinde büyümüştü.


Almanya ekonomisi, 2023'ün son çeyreğinde de bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 küçüldü.

Destatis Başkanı Ruth Brand, konuya ilişkin açıklamasında, "Almanya'da genel ekonomik gelişme, çok sayıda krizin damgasını vurduğu 2023 yılında sekteye uğradı." ifadesini kullandı.


Fiyat seviyesinin yüksek seyretmesinin ekonomik büyümeyi sınırladığına işaret eden Brand, artan faiz oranları ile zayıf iç ve dış talep nedeniyle oluşan olumsuz finansman koşullarının da ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirtti.

Brand, Alman ekonomisinin Kovid-19 salgınının başladığı 2020 yılında yaşanan keskin ekonomik durgunluğun ardından girdiği toparlanma sürecini 2023 yılında devam ettiremediğine dikkati çekti.




#Almanya
#büyüme
#ekonomi
#GSYH
#küçülme
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