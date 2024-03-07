Almanya'da grev dalgası ulaşımı durma noktasına getirdi

Almanya'da makinistlerin son 4 ay içindeki beşinci grevi milyonlarca yolcuyu etkiledi.





Alman Makinistler Sendikası'nın (GDL), Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ile yapılan ücret artışı görüşmelerinin bir kez daha başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, makinistlerin 02.00'de başlayan greviyle demir yolu ulaşımında büyük aksaklıklar yaşanıyor.





Grev, Alman demir yolu şirketi Alman Demiryolları'nın ülke çapında yerel ve uzun mesafeli ulaşımının büyük bir bölümünü durma noktasına getirirken, dün akşamdan beri yük trenlerinde taşımacılık yapılamıyor.





Alman Demiryolları, planlan tren seferlerinin yalnızca küçük bir kısmını gerçekleştirebileceği konusunda yolcuları uyarırken, 35 saatlik grevin yarın 13.00'e kadar sürmesi planlanıyor.





GDL Başkanı Claus Weselsky, artan eleştirilere karşı makinistlerin son 4 aydaki beşinci grevini haklı bularak, Uzlaşma Kurulu'nun sadece çalışma saatleri değil, birçok önerisinin kabul edilemez olması nedeniyle reddedildiğini belirtti.





Weselsky, bundan sonraki grevlerin, eskiden olduğu gibi 48 saat öncesinden değil, sadece kısa bir süre önceden duyurulacağını da bildirdi.





Vardiyalı çalışma sürelerinin 35 saate inmesi isteniyor





Makinistler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından 9 Ocak'ta 2 günlük, 7 Aralık 2023'te 24 saatlik uyarı grevine gitmiş, 24 Ocak'ta ise 6 gün süren grev yapmıştı.





Alman Demiryolları ise mahkemeye başvurarak söz konusu grevi durdurmaya çalışmıştı. GDL'ye bağlı makinistler, daha önce de 15-16 Kasım'da 20 saatlik grev gerçekleştirmişti.





Sendika, başta makinistler olmak üzere demir yolları şirketlerinde çalışanların maaşlarına aylık ortalama 550 avro zam ve enflasyonla mücadele için bir defaya mahsus 3 bin avroya kadar ödeme talep ediyor.





GDL, aynı zamanda ücretlerde herhangi bir kesinti olmaksızın vardiyalı çalışanların çalışma saatlerinin haftada 38 saatten 35 saate düşürülmesini istiyor.

Alman Demiryolları ise makinistlerin maaşlarına ağustos ayından itibaren ortalama yüzde 4,8'lik artış ve Nisan 2025'ten itibaren yüzde 5'lik artış önerdi. GDL, bu teklifi kabul etmedi.





Alman Demiryolları çalışma saatleri konusunda esneklik teklif ederek, iş gücü sıkıntısı nedeniyle sendikanın çalışma saatlerinin düşürülmesi talebini reddediyor.





Güvenlik personeli grevi





Öte yandan, işverenle ücret görüşmelerinin tıkanması üzerine Frankfurt ve Hamburg havalimanlarındaki güvenlik görevlileri de bugün tam gün greve gitti.

Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı ise güvenlik personelinin uyarı grevi nedeniyle bugün yolculara kapatıldı.





Frankfurt ve Hamburg havalimanlarında söz konusu grev nedeniyle bugün bütün uçuşlar iptal edilirken, iptallerden 250 binden fazla yolcunun etkilenmesi bekleniyor.

Öte yandan, Alman Havalimanları Birliği (ADV), havacılık sektöründeki grevlerin ülkenin iş ve turizm merkezi olarak itibarına zarar verdiğini belirtti.





Bu arada, Lufthansa yer hizmetleri personeli geçen hafta ücret artışı için greve giderken, dün de kabin personeli yüzde 15'lik ücret artışı talebiyle gelecek günlerde grev kararı almıştı.





Alman Ekonomi Enstitüsü (IWKöln) demir yolu grevinin ekonomik üretimde günde yaklaşık 100 milyon avroluk kayba yol açacağını duyurdu.



