Almanya'da sanayi üretimi dört aydır düşüşte

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Almanya'nın sanayi üretimi Ağustos ayında dördüncü aylık düşüşünü kaydetti.
Avrupa'nın en büyük ekonomisinde üretim inşaat ve enerji sektörü öncülüğünde sanayi üretimi Ağustos'ta önceki aya göre yüzde 0,2 oranında daraldı. Böylece sanayi üretim endeksi bu yılın en düşük seviyesini kaydetti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahmini yüzde 0,1'lik daralma yönündeydi.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ekonomideki zayıflığın tüm bölge üzerinde baskı yarattığını kabul etti.
Lagarde Pazar günü yayınlanan La Tribune Dimanche'a verdiği röportajında "Almanya ekonomik modelini çok ucuz enerji kaynakları ve özellikle Çin'e ihracat fırsatları üzerine inşa etmişti. Alman ekonomisinde devam eden uyum süreci büyüme görünümünü etkiliyor" ifadelerini kullandı.