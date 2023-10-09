Almanya'da sanayi üretimi dört aydır düşüşte

Yerli ve milli imkanlarla üretilen kamikaze insansız deniz aracı (İDA) sürüsü Albatros, test atışı kapsamında denizdeki hedef gemiyi tam isabetle vurarak batırdı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bayraktar TB2 ve ASELSAN Albatros Kamikaze İDA'nın ortak operasyonuyla denizlerde yeni bir çağı açmış olduk. Ülkemize hayırlı olsun. Bu başarılı testte emeği geçen tüm mühendislerimizi ve teknik ekibi tebrik ediyoruz" dedi.