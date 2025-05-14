Almanya'daki Ford fabrikasında grev: Üretim durdu

Merkezi ABD'de bulunan otomotiv üreticisi Ford'un Avrupa merkezi olan Köln'deki fabrikasında çalışan işçiler, istihdamı 2027 yılına kadar 2 bin 900 kişi azaltmayı planlayan fabrika yönetimine karşı greve gitti.

İşçilerin, IG Metall sendikasının çağrısıyla, 04.30'da erken vardiyayla başlattıkları grevin, dönüşümlü olarak yarın sabah vardiyasına kadar devam ettirileceği aktarıldı.

Aralarında çok sayıda Türk'ün de bulunduğu işçiler, 2027 yılına kadar istihdamı 2 bin 900 kişi azaltmayı planlayan Ford fabrikasıyla yapılan müzakerelerde şirket üzerindeki baskıyı artırmak istiyor.