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Ekonomi

Almanya'dan kara parayla mücadele için yeni kurum

Almanya'da Bakanlar Kurulu, hükümetin kara para aklamayla mücadele için Federal Mali Suçlarla Mücadele Dairesi'nin (BBF) kurulmasına onay verdi.

15:57 . 11/10/2023 Çarşamba
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Almanya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kara para aklama ve bu konudaki yaptırımların uygulanmasının izlenmesi ve analizinin merkezileştirilmesi için BBF’nin kurulmasına Bakanlar Kurulu tarafından onay verildiği kaydedildi.


Buna göre özellikle cezai soruşturmalar ve kara para aklama denetiminin koordinasyonu BBF bünyesinde bir araya getirilecek ve Yaptırımların Uygulanması Merkezi Ofisi (ZfS) de 2025’te BBF’ye katılacak.

Piyasadaki suistimalleri önlemek ve daha fazla şeffaflık sağlamak için bir gayrimenkul işlem kaydı oluşturulurken elektronik satış bildirimlerinden elde edilen bilgiler de kayıtlarda saklanacak.


BBF'nin 1700 çalışanı, Köln ve Dresden kentlerinde de ofisleri olması planlanıyor.

Öte yandan Almanya, geçen yıl küresel Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından dünyanın en büyük nakit para kullanılan merkezlerinden biri olmasına rağmen kara para aklamayla mücadelede yeterince başarılı olamadığı gerekçesiyle eleştirilere maruz kalmıştı.

#Almanya
#Federal Mali Suçlarla Mücadele Dairesi
#kara para
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