Ekonomi Almanyanın en büyük bankası Deutsche Bank 18 bin işçi çıkarıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank 18 bin işçi çıkarıyor

Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank, 9 bini Almanya’da olmak üzeri, dünya genelinde 18 bin çalışanının işine son vereceğini açıkladı.

Haber Merkezi IHA
Deutsche Bank
Deutsche Bank

Deutsche Bank’ın Yönetim Kurulu Başkanlığına gelen 49 yaşındaki Christian Sewing, işten çıkarmaların zorunlu bir durum olduğunu açıkladı.

Sewing, Deutsche Bank’ı daha yeni ve iyi banka yapabilmek için ’dönüşüm’ çalışmalarını kapsayan yapısal değişiklik ve hizmette liderlik ile sürdürebilir büyüme hedeflediklerini belirtti.

Reuters
2022 yılına kadar 25 milyar euro kar elde etmeyi hedeflediklerini ifade eden Sewing, bunun yayında bakanın dijitalleşmesine ise 13 milyar euro yatırım yapacaklarını söyledi.

Temmuz ayında Deutsche Bank’ın Yönetim Kurulu Başkanlığına gelen 49 yaşındaki Christian Sewing bankada köklü değişiklikler yapacağını açıklamış, tasarruf ve dönüşüm çalışmalarına New York ve Londra ofislerini kapatarak başlamıştı.

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