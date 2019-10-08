Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank 18 bin işçi çıkarıyor

Deutsche Bank’ın Yönetim Kurulu Başkanlığına gelen 49 yaşındaki Christian Sewing, işten çıkarmaların zorunlu bir durum olduğunu açıkladı.
Sewing, Deutsche Bank’ı daha yeni ve iyi banka yapabilmek için ’dönüşüm’ çalışmalarını kapsayan yapısal değişiklik ve hizmette liderlik ile sürdürebilir büyüme hedeflediklerini belirtti.
Temmuz ayında Deutsche Bank’ın Yönetim Kurulu Başkanlığına gelen 49 yaşındaki Christian Sewing bankada köklü değişiklikler yapacağını açıklamış, tasarruf ve dönüşüm çalışmalarına New York ve Londra ofislerini kapatarak başlamıştı.