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Ekonomi

Alo 170'te EYT yoğunluğu: 10 ayda 25 milyon çağrı geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iletişim hattı Alo 170'e, bu yılın ocak-ekim döneminde 25 milyon çağrı geldi. Çağrılarda, en fazla rapor ücreti, hizmet bilgisi, sağlık aktivasyon işlemleri ve emeklilik tarihi soruldu.

11:42 - 8/11/2023 Çarşamba
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Çalışma hayatıyla ilgili soru, görüş, öneri, ihbar ve şikayetlerin tek noktadan değerlendirilip cevaplanması amacıyla 2010'da kurulan Çalışma Hayatı İletişim Merkezi Alo 170 üzerinden günde ortalama 50 bin aramaya cevap veriliyor.


Çağrı merkezi, EYT düzenlemesinin gündemde olduğu bu yılın ilk dört ayında yoğun mesai yaptı.

Geçen yıl 21 milyon 85 bin çağrı alan hat, EYT'nin gündemde olduğu bu yılın ocak, şubat, mart ve nisan aylarında 2022'deki toplam çağrıların yarısı kadar arandı. Bu dönemde hattın aranma sayısı 10 milyon 820 bin oldu.


EYT ile ilgili merak edilen soruları yanıtlayan hat, EYT gündemi dolayısıyla geçen yılki toplam çağrı sayısını bu yılın ağustos ayında yakaladı.

Bu yılın ocak-ekim döneminde 25 milyon çağrıya cevap veren Alo 170, 2010'dan bu yılın ekim sonuna kadar 190 milyon kez çaldı.


Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da çağrıları cevaplayan Alo 170'e en fazla rapor ücreti, hizmet bilgisi, sağlık aktivasyon işlemleri ve emeklilik tarihi soruldu.


İşitme engellilere işaret dilinde hizmet


Çalışma Hayatı İletişim Merkezi'ne "170" numarasını aramadan web chat yoluyla "www.alo170.gov.tr", "www.sgk.gov.tr", "www.csgb.gov.tr", "www.iskur.gov.tr", "www.myk.gov.tr" internet sitelerinden ve Alo 170 mobil uygulamasından ulaşılıyor.


Ayrıca "0850 222 7 170" numaralı WhatsApp hattı aracılığıyla da işitme engelli vatandaşlara işaret dilinde hizmet veriliyor.




#ALO 170
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#emeklilik tarihi
#EYT
#Rapor ücreti
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