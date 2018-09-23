Ekonomi Alternatif enerji yarışları başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Alternatif enerji yarışları başlıyor

Shell, TİM ve OİB ortaklığıyla düzenlenen ‘Shell Eco-marathon Türkiye’ başladı. Organizasyonda birçok renkli etkinliğin yanı sıra alternatif enerjiyle çalışan araçların yarışı da yer alacak.

Burak Karaca Yeni Şafak
Ahmet Erdem - İsmail Gülle - Baran Çelik
Ahmet Erdem - İsmail Gülle - Baran Çelik

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM), Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği(OİB) ve Shell Türkiye iş birliğiyle dördüncü kez düzenlenen ‘Shell Eco-marathon Türkiye’ yarışması, İstanbul’da başladı. TİM Dış Ticaret Kompleksinde bugün de devam edecek etkinlikte 19’u üniversite, 4’ü lise olmak üzere toplam 23 takımdan 350 öğrenci, yarışmada kendi tasarladığı ve alternatif enerji kaynaklarıyla çalışan araçlar ile mücadele edecek.

Düzenlenecek yarışta Türk takımlarının yanı sıra yarışma Bulgaristan, Yunanistan, İspanya, İsveç ve Tunus’dan öğrenciler de yer alacak. Yarış öncesi TİM Başkanı İsmail Gülle, OİB Başkanı Baran Çelik ve Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem yarışacak öğrencileri ziyaret ederek başarılar diledi. Ayrıca geçtiğimiz temmuz ayında Londra'da gerçekleştirilen Shell Eco-marathon Avrupa yarışında birincilik elde eden Uludağ Üniversitesi'nden UMAKİT takımına da ödülü takdim edildi.

DİNAMİK VE ÜRETKEN BİR NÜFUSA SAHİBİZ

Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) Başkanı İsmail Gülle gençleri yenilikçi fikirler üretmeyi teşvik eden Shell Eco-marathon Türkiye’ye destek vermekten mutluluk duyduklarını belirterek; “Biz, genç, dinamik ve teknolojik üretkenliği yüksek bir nüfusa sahibiz. Bu genç nüfus, ekonomimizin güçlenmesindeki en kritik role sahip. Ülkemizin 2023 hedeflerine, gençlerimizin teknolojik üretkenliği ve başarıları ile ulaşacağız. İnovasyon açısından çok önemli olan bu etkinliğimizi her yıl daha da büyütmeyi, çok daha fazla gencimizin bu önemli etkinlikte yer almasını arzuluyoruz ” dedi.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNE KATKI SUNACAK

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik ise yarışmaya katılan gençlere otomotiv endüstrisindeki yenilikleri aktararak destek olduklarını belirtti. Shell Eco-marathon’u çok önemsediklerini ve Türk otomotiv endüstrisinin gelişimine önemli katkı sunacağına inandığını belirten Çelik; “Sektörde 2030 yılında maliyetlerin yarısının yazılım ve elektronikten oluşacağı öngörülüyor. Yeni ekosistemde öncü rol üstlenmeliyiz. Shell Eco marathon’u da bu nedenle çok önemsiyor, Türk otomotiv endüstrisinin gelişimine önemli katkı sunacağına inanıyoruz” diye konuştu.

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  • SHELL’DEN ÜRETİME TEŞVİK
  • Türkiye’de faaliyete başladıkları 1923 yılından beri enerji alanında sektöre yeniliklerle, yüksek standartlarla liderlik etmek ve ekonomiye katkıda bulunmak için çalıştıklarını vurgulayan Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem Türkiye’nin her zaman stratejik açıdan önem verdikleri bir ülke olduğunu dile getirdi. Erdem, “Sektörün dinamiklerini değiştiren yenilikleri tüketicilerle buluştururken, gençleri de geleceğin enerji teknolojilerini tasarlamaya ve üretmeye teşvik ediyoruz” dedi.
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