Ekonomi Alternatifte öne çıkan 10 ülke
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Alternatifte öne çıkan 10 ülke

Son yıllarda daha çok konuşmaya başladığımız katılım finans sisteminde Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 10 ülke öne çıkıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bashar Al-Natoor
Bashar Al-Natoor

Fitch Ratings İslami Finans Küresel Müdürü Bashar Al-Natoor, İslami Finans endüstrisinde öne çıkan bu ülkelerin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt, Umman ve Bahreyn'in yanı sıra Türkiye, Malezya, Endonezya ve Pakistan olarak dikkat çektiğini ifade etti. Bu ilk 10 içinde, aslında tüm ülkelerin benzer düzeyde olmadığının altını çizen Al-Natoor, “Türkiye'ye bakarsanız İslami Finans, Türkiye'deki finansman sektörünün yüzde 5 ila 6'sı düzeyinde. Bununla birlikte, Suudi Arabistan'da bu oran yüzde 78 düzeyinde. Dolayısıyla Suudi Arabistan aslında bu alanda en büyük ülke. İslami Finans'ın oranı Kuveyt'te yüzde 40, BAE ve Katar'da ise yüzde 27 ila 30 civarında. Malezya'nın ise çok kısa bir süre sonra İslami Finans'ın sektördeki payını yüzde 40'a çıkarma hedefi ve tutkusu var” dedi.

BÜYÜKLÜĞÜ 2,2 TRİLYON DOLARA ÇIKTI

İslami Finans sektörünün büyüklüğünün yaklaşık 2 ila 2,2 trilyon dolar seviyesinde olduğunu anlatan Al-Natoor, sektörün de beş ana direkten oluştuğunu ifade etti. Al-Natoor, bu ana direklerin en büyüğünün yüzde 70'lerin üzerinde bir payla İslami bankalar olduğunu aktardı. Al-Natoor, “İkinci büyük direk olarak İslami Finans sektörünün yaklaşık yüzde 15'ini oluşturan sukuk var. Sonra da üç küçük ayak var. Burada da İslami sigorta olan Tekâfül, İslami Finans ile uğraşan yöneticilerin ve şirketlerin fonları var. Yani ilk ikisi gerçekten endüstrinin en büyük kısmı” dedi.

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Bashar Al-Natoor, Endonezya ve Türkiye gibi yoğun Müslüman nüfusa sahip ülkelerde İslami Finans endüstrisinin hala düşük seviyelerde olduğuna dikkati çekti.

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