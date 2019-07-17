Altı aylık açık 78,6 milyar TL

Merkezi yönetim bütçesinde, haziran ayında 12,1 milyar lira, ocak-haziran döneminde 78,6 milyar lira açık kaydedildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Haziran 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Haziranda bütçe gelirleri yüzde 7,6 artarak 55,5 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 12,5 azalarak 67,5 milyar lira oldu. Buna göre, geçen yıl haziranda 23,2 milyar lira faiz dışı açık verilirken, bu yılın aynı ayında 7,7 milyar liralık faiz dışı açık oluştu. Merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen toplam 960 milyar 976 milyon liralık ödenekten, geçen ay 67 milyar 534 milyon lira harcama yapıldı. Geçen yılın aynı ayında bu rakam 77 milyar 162 milyon lira olmuştu.

63 MİLYAR LİRA HARCANDI

Geçen ay faiz hariç bütçe giderleri için öngörülen toplam 843 milyar 659 milyon lira ödeneğin yüzde 7,5'i kullanılarak 63 milyar 174 milyon lira harcandı. Haziranda personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,1 artarak 19 milyar 791 milyon lira olarak gerçekleşti. Personel giderleri için bütçede öngörülen 247 milyar 303 milyon lira ödeneğin yüzde 8'i kullanıldı. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 artarak 3 milyar 256 milyon lira oldu ve bütçede öngörülen 43 milyar 375 milyon lira ödeneğin yüzde 7,5'i harcandı.

HAZİRANDA GELİRLER ARTTI

Cari transferler geçen ay Haziran 2018’e göre yüzde 26,1 azalarak 29 milyar 570 milyon lira oldu. Geçen yılın haziran ayında 51 milyar 538 milyon lira olan bütçe geliri, bu yılın aynı ayında yüzde 7,6 artarak 55 milyar 481 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri tahsilatı yüzde 5 artışla 44 milyar 877 milyon lira oldu. Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 26,1 artarak 8 milyar 790 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri geçen ay 1 milyar 158 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 656 milyon lira olarak kaydedildi. Vergi türleri itibarıyla gerçekleşmelere bakıldığında, haziranda geçen yılın aynı ayına göre, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 38,7, gelir vergisi yüzde 24,4, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 17,6 ve özel tüketim vergisi yüzde 8,8 artarken, kurumlar vergisi yüzde 62,5, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 20,1, harçlar yüzde 17,1 ve damga vergisi yüzde 1,9 azalış gösterdi.

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FAİZ DIŞI AÇIK 27,8 MİLYAR

Merkezi yönetim bütçesi, ocak-haziran döneminde 78 milyar 583 milyon lira açık verdi. Aynı dönemde faiz dışı açık 27 milyar 839 milyon lira oldu. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 399 milyar 691 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 20,5 artarak 481 milyar 567 milyon lira oldu. Ocak-haziran döneminde faiz hariç bütçe giderleri de yüzde 17,7 artışla 430 milyar 823 milyon lira olarak hesaplandı. Söz konusu dönemde faiz giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,1 yükselerek 50 milyar 744 milyon liraya ulaştı. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 353 milyar 601 milyon lira olan bütçe gelirleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 14 artarak 402 milyar 984 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 4,4 artışla 307 milyar 743 milyon lira oldu.

KAMU PERSONELİNE 125 MİLYAR ÖDENDİ

Personel giderleri, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,7 artarak 125 milyar 836 milyon lira oldu. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,3 artışla 21 milyar 675 milyon lira olarak gerçekleşti. Mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 yükselerek 31 milyar 914 milyon lirayı buldu. Bu dönemde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 yükselişle 199 milyar 269 milyon lira olarak belirlendi. Sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 98 milyar 65 milyon liralık transfer yapıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,8’lik artışı ifade ediyor. Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı 10 milyar 488 milyon lira oldu.