Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın 336 lira seviyelerinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Mart altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın 336 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 335,9 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 546 lira ve Cumhuriyet altını 2 bin 235 liradan işlem görüyor.

Haber Merkezi AA
Altının gramı 335,9 liradan alıcı buluyor
Altının gramı 335,9 liradan alıcı buluyor

Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 335,4 liradan tamamladı.

  • Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 335,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 546 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 235 liradan satılıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın 335 lira seviyelerinde
EKONOMİ
Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın 335 lira seviyelerinde

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.623 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlar sonrası küresel piyasalarda risk algısının görece azaldığını ve altının ons fiyatının buna paralel hafif gerilediğini kaydetti.

Bugün, yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de kişisel harcamalar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileriyle birlikte Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.635 doların önemli direnç, 1.600 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 320-340 lira bandının öne çıktığını söyledi.

Altın fiyatları, düğün yapacakları düşündürüyor
FOTOĞRAF 12
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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, bir dönem altın satışı yoğunluğuyla gündeme gelen ve Vali Hasan Paşa tarafından 1575 inşa edilen tarihi kuyumcular çarşısı, yükselen altın fiyatlarının ardından uğrak bir yer olmaktan çıktı.
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Kuyumcular çarşısındaki esnaf, önceki yıllarda kente özgü olan fiyatı 12 bin TL'den başlayıp 60 bin TL'ye kadar yükselen 'Diyarbakır Hasırı'nın satışını sürekli yaptıklarını ancak yükselen altın fiyatlarının ardından çeyrek altın satın alacak müşteri bulmakta zorlandıklarını ifade etti. Kuyumcular, altınlarını satamamaktan şikayetçi olurken, bu yıl evlilik planı yapanların altın alma imkanlarını, artan fiyatlar etkiledi.
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OĞLUNUN DÜĞÜNÜNÜ 2 YILDIR ERTELİYOR <br> <br> Oğlunu evlendirmek isteyen ancak fiyatların sürekli artmasından kaynaklı altın alamadığı için düğünü 2 yıldır ertelediğini ifade eden Sedat Köçer, Oğlumu evlendireceğiz ama maalesef bu fiyatlarla evlendiremiyoruz. Bir sene erteledik, ikinci seneye girdik, yine ertelemek zorunda kaldık. İnsanların alım gücü düşmüş, altın alınamıyor. Bundan dolayı gençler evlenemiyor...
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Oğlumu bu gidişle zor evlendiremeyeceğiz. Çünkü imkanlar sınırlı. Diyelim altın almak için 5 bin liram eksik gidip onu tamamlayıncaya kadar bir 5 bin liraya daha ihtiyaç oluyor. Çünkü sürekli altının fiyatı yükseliyor. Fiyat yükselince de tekrar tekrar ertelemek zorunda kalıyoruz. Bir kısır döngüdür içinde gidip geliyoruz dedi.
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'30 YILDIR İLK DEFA ALTININ BU KADAR YÜKSELİŞİNİ GÖRDÜM' <br> <br> Tarihi kuyumcu çarşısındaki esnaf Seyfettin Mutlu ise 30 yıldır altın sattığını ifade ederek, altın fiyatında ilk kez böylesi artışın yaşandığına tanık olduğunu söyledi.
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Mutlu, 30 yıldır bu mesleği yapıyorum ama 30 yıldır ilk defa altının bu kadar yükselişini gördüm. Hiç kimse gelip alışveriş yapamıyor. Biz de bekliyoruz işte. Ne acıdır ki daha önce gelip 200 gram altın bozan, 150 gram altın bozan, kendinin de 300 gramını üstüne koyup gidip kendine ev almış. Şimdi o evi 70 bin lira ama aldığı altın borcu olmuş 50 bin lira. Bozduğu 300 gram gitti şimdi aldığı altın borcunu ödeyemiyor, gelip altın fiyatını soruyor, üzülüyor çekip gidiyor diye konuştu.
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'SATIŞLARIMIZ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 35 ORANINDA DÜŞMÜŞ' <br> <br> Kuyumcu Orhan Dilman da artan altın fiyatları sektörlerini olumsuz etkilediğini belirtti. Dilman, Mağaza olarak olumsuz etkilenmiş durumdayız. Mağaza boş, gün boyu da böyle devam ediyor. Altın fiyatı yükseldiğinden dolayı da tüketiciyi altınla buluşturamıyoruz. Mağaza olarak çok mağdur duruma düştük, maliyetleri eşleştiremiyoruz. Satışlarımız bir önceki aya göre yüzde 35 oranında düşmüş durumda dedi.
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Altın fiyatları, düğün yapacakları düşündürüyor
Title
Altın fiyatları, düğün yapacakları düşündürüyor
Title
Altın fiyatları, düğün yapacakları düşündürüyor
Title
Altın fiyatları, düğün yapacakları düşündürüyor
Title
Altın fiyatları, düğün yapacakları düşündürüyor
Altın fiyatları, düğün yapacakları düşündürüyor
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşan düğün sezonu, yükselen altın fiyatları nedeniyle evlilik planı yapanları düşündürmeye başladı. Bölgedeki altın alma zorunluluğu olması nedeniyle evlilik planı yapanların yükselen altın fiyatları planlarını bozdu. Altın fiyatlarının hızla yükselmesi sadece evlilik planı yapanları değil aynı zamanda kuyumcuların satışlarını da etkiledi.
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