Altın fiyatları, bu hafta ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) beklenen faiz indirimi öncesinde artışını sürdürüyor ve üst üste yeni zirveler kaydediyor. Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda, Fed'in 25 baz puan yerine 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı beklentisi ağırlık kazandı. Bu durum altın fiyatlarına yukarı yönlü ivme kazandırdı. Düşük faiz oranları, faiz getirisi olan dolar gibi varlıkların cazibesini azaltırken, altın yatırımcılar için daha cazip hale geliyor. Bunun sonucu olarak, ons altın geçen haftanın sonunda 2.565 dolara ulaşarak rekor kırarken, haftanın ilk işlem gününde 2.585 dolara yükselerek bu rekoru tazeledi. Yurt içinde ise, ons altın ve dolar/TL kuru ile belirlenen gram altın fiyatı dün 2.825 TL seviyesine çıktı. Geçen hafta 2.804 TL'yi gören gram altın, yeniden yükseliş trendine girdi. Ayrıca, dün çeyrek altın 4.619 TL'den, Cumhuriyet altını ise 18.421 TL'den alıcı buldu.

Altında güncel fiyatlar

17 Eylül 2024 itibarıyla altın fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. Gram altın 2.820 TL seviyesinde işlem görürken, ons altın 2.580 dolardan fiyatlanıyor. Çeyrek altın ise yaklaşık 4.607 TL'den satılıyor. Ayrıca, Cumhuriyet altını 18.377 TL, yarım altın ise 9.220 TL civarında işlem görüyor.

'2700 doları görür'

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, “Fed'in bu hafta 50 baz puanlık bir kesinti yaparak baltayı kullanma ihtimali altın ve doları zıt yönlere sevk etti. Altın için genel koşullar elverişli olmaya devam ediyor ve daha fazla kazanç olası. Eğer dolar düşüş eğilimini sürdürürse, altın yılsonuna kadar 2.700 dolara ulaşabilir” dedi.

'Altın piyasası gaz aldı'

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Fed’in faiz indirimi beklentileriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, "Piyasalar o kadar çok pohpohlama bir fiyat içerisine girdi ki, Fed üyelerinden birisi 25 baz puanlık faiz indiriminin yetmeyeceğini, 50 baz puan indirilebileceğini söyledi. Bu açıklamadan sonra piyasa tekrar bir gaz aldı, EFT’lerden çıkışlar oldu ve fiziki tarafa kayış yaşandı. Merkez bankaları taleplerini artırdı" diyerek piyasalardaki hareketliliği değerlendirdi.

18 Eylül Çarşamba gününe dikkat

Memiş, Fed’in tüm cephanesini tek bir toplantıda kullanmayacağını öngörerek, "18 Eylül akşamında Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimi yapması cepte. 50 baz puan indirimi de yapabilir ama bu kadar maceraya gireceğini düşünmüyorum. Fed, piyasayı biraz daha oyalayacak ve 25 baz puanlık faiz indirimi yapacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısının ardından kar satışlarının başlamasını beklediğini belirterek, “21.30'da da Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı var. Basın mensuplarının sorularını cevaplayacak. İşte bu Fed Başkanı’nın açıklamalarından sonra, saat 21.30'da sonra, satışları görmeye başlayacağız” açıklamasında bulundu.

'Yıl sonu beklentimiz...'

Memiş, ons altın için "Fed toplantısına kadar 2596, 2606 ve 2616 dolar seviyelerine kadar yükselişler görülebilir. Yıl sonu beklentimiz 2600 dolar seviyesinde," açıklamasını yaptı. Özellikle son 10 günde altının 100 dolar artış kaydetmesini sürpriz olarak nitelendiren Memiş, altının 2000 dolar seviyesinin altına düşmeyeceğini düşündüğünü belirtti.

Gram altın tarafında da değerlendirmelerde bulunan Memiş, "Gram altın 2788 lira seviyesinden başlattığı yükseliş trendini 2850 seviyesine kadar devam ettirdi. Fed toplantısından sonra ons altındaki harekete göre gram altın da bir hareketlenme gösterecek. Yıl sonu için beklentim 3000-3500 lira arasında" diyerek altın bulunduranlara tavsiyelerde bulundu.

Altın fiyatlarındaki rekor serisi ne kadar sürecek?

Konuyla ilgili Hürriyet’e değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarında zaten Fed öncesi yükseliş yaşanmasının beklendiğini söyledi ancak buna ek olarak, geçen hafta Avrupa’da yılın ikinci gevşeme adımının gelmesinin de bu yükselişte etkili olduğuna dikkat çekti.





Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) geçen hafta piyasa beklentileri doğrultusunda faizlerde indirim kararı aldığını anımsatan Yıldırımtürk, “ECB’nin bu hamlesi sonrası faiz indiriminin sene sonuna kadar devam edeceğine yönelik beklentiler güçlendi. Altın da ekstra yaşanan bu durumdan destek aldı. 2 bin 500 doların üzerine çıkmakta zorlanan ve bu seviyeyi test ettikten sonra gerileyen ons altın, bu gelişme sonrası 2 bin 500 doların üzerinde güçlü destek buldu” dedi. Yıldırımtürk, “Fakat yeni hafta itibarıyla ‘Acaba ECB’nin faiz hamlesinden sonra Fed de 25 baz puanla yetinmeyip ön alır mı, 50 baz puanlık indirime gider mi’ beklentisi fiyatlanınca altındaki yukarı yönlü ivme sürdü” değerlendirmesinde bulundu.





MB perşembe açıklayacak

Fed’in 25 baz puan faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puan faiz indirimi de piyasalarda fiyatlandı. Perşembe günü TCMB saat 14:00’de faiz kararını açıklayacak. TCMB’nin faizlerde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Fed piyasayı ikiye böldü: 25 mi 50 baz puan mı?

Fed’in kontrollü hareket etmeye devam edeceği öngörülürken, para politikalarında agresif bir gevşeme beklentisi şimdilik zayıf kalıyor. Piyasalarda, Fed’in her ay 25 baz puanlık indirim yaparak toplamda üç kez faiz indirimi gerçekleştireceği düşüncesi ağırlık kazanmış durumda. Ancak Fed’in, yaklaşan ABD seçimleri döneminde faiz kararlarını erteleyip, öncesinde hızlı bir faiz indirimi yapıp yapmayacağı merak konusu.











