Altının gramı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,3 primle 2 bin 243 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 760 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 280 liradan satılıyor.

Altının gramı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,3 primle 2 bin 243 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 760 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 280 liradan satılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 190 ve 2 bin 200 doların direnç, 2 bin 170 ve 2 bin 150 dolar seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.