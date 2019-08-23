Ekonomi Altın günü 279,70 liradan tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın günü 279,70 liradan tamamladı

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,43 artışla 279,70 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da, çeyrek altın 455,00 lira, Cumhuriyet altını ise 1.863,00 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
23 Ağustos 2019 altın fiyatları.
23 Ağustos 2019 altın fiyatları.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,43 artışla 279,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 455,00 lira, Cumhuriyet altını 1.863,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,43 yükselişle 279,70 liradan işlem gördü.

  • İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
  • PERŞEMBE CUMA
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 278,30 278,50 279,50 279,70
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.834,00 1.855,00 1.842,00 1.863,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 254,00 258,00 255,00 259,00
  • Lira(Tam) Ziynet 1.792,00 1.812,00 1.800,00 1.820,00
  • Yarım Ziynet 896,00 906,00 900,00 910,00
  • Çeyrek Ziynet 448,00 453,00 450,00 455,00

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