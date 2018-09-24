Ekonomi Altın günü düşüşle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

24 Eylül Pazartesi altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın günü düşüşle kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,08 azalışla 239,00 liradan tamamladı. Çeyrek altın 390,00 lira, Cumhuriyet altını 1.595,00 liradan satılırken, 22 ayar bilezik altının gram fiyatı ise 222 liradan işlem gördü.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 390,00 lira, Cumhuriyet altını 1.595,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,08 düşüşle 239,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 239,00

  • Cumhuriyet Ata Lira 1.595,00

  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 222,00

  • Lira(Tam) Ziynet 1.558,00

  • Yarım Ziynet 779,00

  • Çeyrek Ziynet 390,00
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