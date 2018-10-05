Ekonomi Altın günü düşüşle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın gram fiyatı ne kadar? İşte altının son durumu

Altın günü düşüşle kapattı

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 237 lira oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı ise günü yüzde 0,21 azalışla 237,00 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.201,95 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,29 değer kazanarak 238 bin 200 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,1500 lira, satışta 6,1747 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,1201 lira, satışta 6,1447 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,84'ten, bileşik getirisi de yüzde 26,38'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1511, sterlin/dolar paritesi 1,3084, dolar/yen paritesi de 113,74 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 84,71 dolardan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 azalışla 237,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 386,00 lira, Cumhuriyet altını 1.581,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,21 düşüşle 237,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

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PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 237,30 237,50 236,80 237,00

Cumhuriyet Ata Lira 1.564,00 1.585,00 1.560,00 1.581,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 216,50 220,50 216,00 220,00

Lira(Tam) Ziynet 1.528,00 1.548,00 1.525,00 1.545,00

Yarım Ziynet 764,00 774,00 763,00 773,00

Çeyrek Ziynet 382,00 387,00 381,00 386,00

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